Público aplaude última noite de desfiles e se prepara para anúncio das campeãs

A última noite de desfiles do Carnaval Tradição 2025 deixou um gostinho de saudade. O público, mais uma vez, lotou as arquibancadas na Avenida Duarte da Silveira e fez a festa junto com as 12 agremiações que apresentaram o trabalho de um ano inteiro. O encerramento oficial do evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e Liga Carnavalesca de João Pessoa, será nesta quarta-feira (5), a partir das 9h, com a apuração dos votos e divulgação das campeãs.

“É uma alegria enorme poder participar do nosso pré-Carnaval e nosso Carnaval Tradição, preservando a nossa cultura, representando aqui hoje o prefeito Cícero Lucena, o governador João Azevêdo, todos os parceiros que nos ajudaram a fazer esse grande evento e com esse público maravilhoso. Fico muito feliz de saber que o nosso Carnaval está preservado, que a gente está no caminho certo, no momento certo e na hora certa na Prefeitura”, avaliou o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra.

“Nós conseguimos realizar mais um belíssimo Carnaval forte, cheio de vitalidade e isso deixa toda a equipe da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa muito contente. Nosso planejamento foi totalmente realizado desde as prévias carnavalescas, a partir do dia 31 de janeiro, até a abertura do Folia de Rua, com Elba Ramalho, Cátia de França, Filipe Santos”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou o sucesso da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa e destacou que, nos bairros, os blocos independentes também contribuíram para fortalecer o Carnaval. “Eles deram a sua força, a sua alegria, de maneira que nós entregamos, em 2025, mais um Carnaval forte. Esse era o projeto do nosso prefeito Cícero Lucena, de resgatarmos e valorizarmos as nossas tradições culturais. O Carnaval Tradição é um exemplo vivo desse resgate porque, este ano, o Carnaval Tradição realmente renasceu com muita força, muita presença dos carnavalescos e das agremiações”, avaliou.

O diretor parabenizou todas as ala ursas, as tribos indígenas carnavalescas, os clubes de frevo, escolas de samba e maracatus pelo desempenho. “Agora voltamos a fazer o planejamento normal da Funjope e só nos resta agradecer a todas as instituições que nos ajudaram a realizar esse Carnaval. As secretarias da Prefeitura muito empenhadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Samu, enfim, todas as instituições da Prefeitura e do Estado que nos ajudaram”, acrescentou.

Terça-feira – Desfilaram nesta terça-feira (4) os convidados Maracatu Quilombo Nagô, Nova Geração e Acorda Várzea Nova. Em seguida, entraram na avenida Urso Anos Dourados, Urso Branco do 13 (B) e as ala ursas Selvagem (B), Canibal (B), Alegria do Panda (B), Macaco Louco (B), Pardo (B), Folião (B) e Celebridade (B).

Público – O público lotou a Avenida Duarte da Silveira na última noite de desfiles do Carnaval Tradição. A estudante Luana Nascimento estava empolgada com os desfiles e também aprovou a estrutura do evento. “Eu vim em outros anos e acho que agora está tudo mais organizado, com policiamento, Samu. Isso é fundamental para que as pessoas se sintam seguras. Muito bom”, constatou.

A dona de casa Maria de Fátima Alves Feitosa também destacou a segurança. “O evento está aprovadíssimo. Estou amando o Carnaval de João Pessoa. Está perfeito. A segurança está muito boa, tem muito policial na rua, agentes de trânsito. Quando vamos para o carro, nos sentimos seguras porque tem policial por perto”, observou.

Juliana Alves é auxiliar de sala e foi com as filhas assistir aos desfiles. “Eu gosto demais de Carnaval e não perco a oportunidade de acompanhar o Carnaval Tradição de jeito nenhum. Está tudo muito lindo”, enfatizou. Já a balconista Érica da Silva Dantas afirmou que, a cada ano, as apresentações estão mais bonitas. “Além disso, é um evento tranquilo, dá para trazer as crianças, a família toda. Todo ano eu venho e acho que está cada vez melhor”.

A atendente de telemarketing Ana Flávia Lopes Barbosa contou que é muito fã do Carnaval Tradição. “É nossa cultura, muito bonito. Eles se preparam muito para fazer esse trabalho e eu vim prestigiar”, disse.

Comerciantes – Além de assistir aos desfiles, o público contou com uma diversidade de produtos nos pontos comerciais montados ao longo da avenida. Para os comerciantes, foi o momento de faturar um dinheirinho extra, acompanhando de longe as apresentações.

“É uma boa oportunidade para a gente trabalhar, mas a concorrência está grande. O jeito é fazer o diferencial para ganhar mais clientes. Este ano, com mais um dia para trabalhar, foi excelente”, declarou Camila Lima, que atua pelo terceiro ano como ambulante no evento.

Ivonete Pereira da Silva trabalha há vários anos no Carnaval de João Pessoa e avaliou esses dias. “O Carnaval Tradição está sendo o melhor momento de todo o Carnaval, com boas vendas. A expectativa já é de chegar o próximo Carnaval para a gente estar aqui de novo. Uma oportunidade muito boa para trabalhar”, pontuou.

Para Maria da Conceição Silva do Nascimento, que trabalhou pela primeira vez no Carnaval Tradição, a estrutura do evento está muito boa, superando a do último Carnaval que ela acompanhou como foliã. “Muito melhor do que ano passado e, para nós, comerciantes, essas melhorias ajudam a aumentar nossas chances de vender e ganhar um dinheiro extra. Agradeço demais”, comentou.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um posto especial oferecendo serviços de teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, além de distribuição de preservativos e orientação à população com relação à prevenção durante o Carnaval.

Durante os quatro dias do evento, os foliões puderam fazer testagem rápida no ponto fixo. Além disso, a equipe da Saúde distribuiu preservativos na avenida com o público.

Segurança – Durante a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o último dia de desfiles do Carnaval Tradição, os foliões contaram com um aparato de segurança que envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e Samu. Por noite, somente a Polícia Militar contou com um efetivo médio de 50 policiais a pé e no serviço motorizado, utilizando cinco viaturas.

“O evento está terminando hoje e, graças a Deus, foi tranquilo, uma festa muito boa, tranquila, com a população, muitas famílias, muita gente vindo realmente para brincar o Carnaval. Não tivemos nenhuma ocorrência”, enfatizou a capitã Marilyn Sousa Santos, da Polícia Militar.

A ação de segurança contou ainda com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur).