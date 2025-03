onde assistir, escalações e arbitragem

Moto Club e Sousa medem forças nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2025. A bola vai rolar às 19h, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Na competição regional, ambas as equipes vivem situações semelhantes na tabela de classificação.

Moto Club x Sousa, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2025. Cisco Nobre

O Moto Club chega para o confronto após vencer o IAPE por 1 a 0, pelo Campeonato Maranhense. Na Copa do Nordeste, o último compromisso do Papão do Norte aconteceu diante do Sport, na 4ª rodada, que terminou com uma vitória elástica do Leão por 5 a 0. Na competição regional, o Moto Club ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas 2 pontos.

Já o Sousa vem de uma eliminação para o Bragantino, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Assim como o adversário desta quarta-feira, na última partida pela Copa do Nordeste, o Dinossauro foi derrotado pelo CRB por 4 a 1. Na competição regional, o Alviverde é o 7º colocado no Grupo A, uma posição acima do Moto Club, com 3 pontos.

Estádio Castelão, em São Luís (MA). Foto: De Jesus/O Estado

Dia, hora e local de Moto Club x Sousa

Dia: 5 de março

Horário: 19h

Local: Estádio Castelão, em São Luís

Transmissão de Moto Club x Sousa

Onde assistir : Moto Club x Sousa terá transmissão através do Premiere .

Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Moto Club x Sousa ficarão por conta da CBN . A narração será de William Fontes , com os comentários de Pedro Alves e as reportagens de Fabiano Sousa .

Últimas escalações

MOTO CLUB: Allan Thiago; Wesley, Luís Fernando, Maurício e Gustavo; Pedro Dias, Lucas Gomes, Danilinho e Vitinho; Rick Sena e Luís Gustavo. Técnico: Zé Augusto.

SOUSA: Bruno Fuso; Iran, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Wellisson e Pedro Lima; Felipe Jacaré, Diego Ceará e Ian Augusto. Técnico: Paulo Foiani.

Arbitragem

Árbitra principal : Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF-CE)

Assistente 1 : Anderson da Silva Rodrigues (CBF-CE)

Assistente 2 : Eleuterio Felipe Marques Júnior (CBF-CE)

Quarto árbitro : Mayron Frederico dos Reis Novais (FMF-MA)

Dia a dia do Sousa

A delegação do Sousa embarcou com destino a São Luís/MA, onde enfrenta o Moto Club pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

O elenco do Sousa realizou o último treino preparatório antes de enfrentar o Moto Club, durante a tarde, no CT do Sampaio Corrêa.

Sousa enfrenta o Moto Club pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, às 19h, no Estádio Castelão (MA).

