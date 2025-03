Central de Transplantes registra primeira doação de coração em 2025 — Governo da Paraíba

A Central de Transplantes da Paraíba, unidade de alta complexidade da rede de saúde do Governo do Estado, registrou, no fim da manhã desta quarta-feira (5), no Hospital de Trauma de Campina Grande, a primeira doação de coração de 2025 no estado. Além do coração, também foram doadas as córneas.

Uma mulher de 45 anos, vítima de um trauma crânio encefálico (TCE), em decorrência de um acidente de moto, foi a paciente doadora. A permissão da família aconteceu após a confirmação da morte encefálica, atestada após um rigoroso protocolo de verificação por parte da equipe médica.

Sem receptor compatível na Paraíba, o coração foi recebido por uma mulher de 50 anos, no estado de Pernambuco. O órgão foi levado até o aeroporto de Campina Grande por uma equipe do Corpo de Bombeiros, e de lá seguiu em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para a cidade de Recife. Já as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos, responsável pelo processo de armazenamento, seleção e destinação das córneas doadas.

A diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, reforça a importância da conscientização das famílias e do trabalho realizado com o objetivo de salvar vidas. “Eu sempre destaco a generosidade das famílias doadoras porque é uma decisão que precisa ser tomada num momento difícil e de profunda dor. Gostaria de reconhecer e expressar minha sincera gratidão à equipe da Central de Transplantes, à Secretaria de Saúde do nosso estado e ao Governo da Paraíba, pelo incansável suporte e apoio na política de doação de órgãos e tecidos. É por meio dessa colaboração e comprometimento que podemos transformar vidas e oferecer esperança a tantas pessoas que aguardam por um novo começo,” enfatiza.

Essa foi a quinta doação de múltiplos órgãos registrada este ano na Paraíba. Ainda aguardam na lista de espera no estado 747 pessoas, sendo três para coração, 38 para fígado, 206 para rim, e 500 para córneas.