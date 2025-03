Douglas Santos e Matheus Cunha são pré-convocados para os jogos do Brasil pelas eliminatórias

A CBF divulgou nessa sexta-feira (28) uma lista com 52 jogadores pré-convocados pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira na Data Fifa de março, pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Entre os cotados para compor o elenco final, que vai enfrentar a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25, respectivamente, estão os paraibanos Douglas Santos e Matheus Cunha.

Douglas Santos e Matheus Cunha. GloboEsporte.com; Vitor Silva/CBF

A lista final com os 23 convocados para as partidas contra Colômbia e Argentina será divulgada pela CBF na próxima sexta-feira (7). Matheus Cunha está atualmente no Wolverhampton, onde é o artilheiro da equipe na Premier League, com 14 gols, igualando sua melhor marca na carreira, que aconteceu na temporada passada, também pelo Wolves. Já Douglas Santos joga pelo Zenit, da Rússia, equipe na qual é um dos principais destaques.

A última vez em que Matheus Cunha vestiu a camisa da seleção brasileira foi no início das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, quando foi convocado para as partidas contra Bolívia e Peru; naquele momento, o técnico era Fernando Diniz. Já Douglas Santos não atua pela Amarelinha desde as Olimpíadas do Rio, em 2016.

Douglas Santos, pelo Zenit, e Matheus Cunha, pelo Wolverhampton. Getty Images

A Seleção encara a Colômbia no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. O confronto contra a Argentina será no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil é o atual 5º colocado nas Eliminatórias, com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Confira a lista completa com os pré-convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas Moura – São Paulo

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. – Santos

Oscar – São Paulo

ATACANTES

Antony – Real Betis (ESP)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (ESP)

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Galeno – Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (HOL)

João Pedro – Brighton (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto – Corinthians

