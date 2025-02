Prefeitura mantém equipes de saúde para assistência aos foliões no Cafuçu e Carnaval Tradição

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) segue com equipes prestando assistência à população pessoense durante todas as festividades de Carnaval de João Pessoa. Durante o Folia de Rua foram realizados 141 atendimentos, sendo 35 apenas no Bloco das Muriçocas. Nesta sexta-feira (28), o serviço estará à disposição dos foliões que participarão do bloco Cafuçu, no Centro Histórico.

Para o desfile do Cafuçu, estarão disponíveis quatro duplas de motolâncias e três ambulâncias, sendo duas Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), além do Veículo de Intervenção Rápido (VIR), que ficará circulando em todos os pontos dando suporte necessário durante o evento.

A USA estará localizada na Praça Dom Adauto com a Rua Vigário Sarlen, na lateral do Palácio do Bispo; na mesma localização estará a dupla de motolância Alfa. Na Praça Rio Branco, no cruzamento das Avenidas Visconde de Pelotas com Barão de Abiaí, estarão posicionadas uma USB e a dupla de motolância Bravo. A segunda ambulância do tipo USB e a dupla de motolância Charlie estarão na Avenida General Osório, próximo a praça Antenor Navarro. Já a quarta dupla de motolâncias, Delta, estará posicionada na Praça Antenor Navarro.

Além das equipes do Samu, a Vigilância Epidemiológica (VIEP) estará distribuindo preservativos em toda a área do bloco e realizando testes rápidos em um ponto fixo na Praça Dom Adauto. Até o momento, cerca de 80 mil preservativos internos e externos foram distribuídos neste período de pré- Carnaval.

Já para o Carnaval Tradição, que tem início neste sábado (1°), a assistência em saúde será ofertada com duas ambulâncias, sendo uma USA e uma USB, além de duas equipes de motolâncias e um veículo de intervenção rápida. As equipes da VIEP também estarão presentes com a distribuição de preservativos, gel lubrificantes e oferta de testes rápidos.

Durante os dias 1°, 2, 3 e 4 de março a Dupla Bravo e a USB estarão instaladas na Concentração de entrada do desfile, no cruzamento da Avenida Bento da Gama com a Beira Rio, sentido bairro-centro. Já a segunda dupla de motolância, a Alfa, junto com a USA, ficarão posicionadas no final do desfile, no cruzamento da Rua Duarte da Silveira com a Av. Maximiniano de Figueiredo.