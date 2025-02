Paciente de Coremas é acompanhado pelo Programa Paraíba Contra o Câncer por meio de teleinterconsulta — Governo da Paraíba

Foi durante a internação de 16 dias em dezembro do ano passado, no Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, que os médicos suspeitaram que o pescador José Enrique dos Santos, de 41 anos, tinha algo que precisava ser investigado por um profissional de oncologia. A partir daí, o paciente passou a ser acompanhado pela equipe do Programa Paraíba Contra o Câncer, criado pelo Governo do Estado para facilitar o acesso de pacientes aos serviços de diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer.

E assim, de lá para cá, o Sr. José já fez exames no Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga, em João Pessoa, no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos e, no último dia 19, fez mais uma teleinterconsulta no hospital de Coremas.

Após esses exames, a primeira suspeita de leucemia foi descartada, logo a investigação segue para confirmar ou não outros tipos de patologias oncológicas. O paciente declarou estar satisfeito com o atendimento do Programa. “Só tenho a agradecer por tudo que estão fazendo comigo. O atendimento está sendo o melhor possível, tanto de Dr. Honório, que me atende no hospital de Coremas, quanto da equipe do Hospital, não tenho do que reclamar e essas consultas pelo celular ajudam bastante também porque a gente tira muitas dúvidas e recebe muita informação”, disse o Sr. José.

A diretora-geral do hospital de Coremas, Josielma Oliveira, lembra que, embora a unidade não seja referência em assistência oncológica, ela desenvolve um importante trabalho de apoio e suporte aos pacientes com câncer por meio da teleinterconsulta do Programa Paraíba Contra o Câncer e também por meio da realização de alguns exames clínicos. Ela explica que no caso do Sr. José a equipe de profissionais de Coremas identificou uma suspeita e por isso indicou a avaliação pelo Programa. “Durante a internação dele, identificamos a necessidade desta investigação diagnóstica e por isso o encaminhamos ao Programa”, afirma ela, lembrando que as consultas online dele são realizadas na unidade e são acompanhadas pela assistente social do Hospital, Maria José.

Atualmente, mais de 1.400 usuários já foram atendidos e acompanhados pelo Programa Paraíba Contra o Câncer, recebendo suporte integral que abrange o diagnóstico, estadiamento e tratamento da doença. Além disso, 1.500 equipes de saúde estão sendo capacitadas para fortalecer o atendimento oncológico em todo o estado, ampliando a qualificação dos profissionais e garantindo assistência especializada a quem precisa. Essas ações possibilitam mais chances de cura e contribuem para a qualidade de vida dos paraibanos.

Para ter acesso ao programa, o usuário precisa dar entrada por meio da Atenção Básica, onde é identificada a possibilidade ou a confirmação do diagnóstico de câncer. Em seguida, ocorre a avaliação por meio do Complexo Regulador Estadual. Após ser inserido na rede, o enfermeiro navegador acompanha o paciente durante todo o tratamento, auxiliando no agendamento de consulta com especialistas, marcação de exames e demais procedimentos necessários.