DER realiza manutenção nas rodovias e intensifica fiscalização no período carnavalesco — Governo da Paraíba

A Operação Carnaval Seguro 2025 do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), tem início nesta sexta-feira (28) e se estende até a Quarta-feira de Cinzas (5), quando finaliza o período carnavalesco. O objetivo é desenvolver ações de fiscalização, orientação e educação no trânsito nos terminais rodoviários, no ferry boat e nas rodovias estaduais. Todas essas ações são intensificadas nos períodos festivos.

Para garantir a segurança viária dos usuários, desde o início do ano, o DER vem realizando serviços de conservação nas estradas de acesso às praias do Litoral Norte e Sul, que sempre registram maior número de veículos trafegando nesta época do ano.

A Operação Carnaval Seguro Manutenção contempla várias rodovias com os serviços realizados pelas equipes das Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana. Na PB-011, entre a BR-101 e Forte Velho, a residência de Sapé já executou os serviços de limpeza de acostamento com remoção de material e tapa buraco nas alças do entroncamento com a BR-101. Da mesma forma na PB-008 – Costinha/Lucena, com serviços de tapa buraco e sinalização horizontal com a pintura de 21 lombadas. Na PB-019, no acesso à comunidade da Guia, em Lucena, foram realizados os serviços de recomposição do pavimento em paralelo.

Ainda na PB-025, entrada de Lucena, foram realizados os serviços de tapa buraco, recomposição do pavimento asfáltico com CBUQ, confecção de sonorizador, construção de lombadas, sinalização horizontal e vertical e a instalação de 84 placas no perímetro urbano. Na PB-041, entre Mamanguape, Rio Tinto e Baía da Traição, foram feitos os serviços de sinalização horizontal e pintura de lombadas.

Já no Litoral Sul do Estado, o DER, por meio da Residência Rodoviária de Itabaiana, realizou os serviços na PB-008, com pintura de dez lombadas e construção de mais duas, além de assentamento de placas, serviços de tapa buraco e remoção dos bancos de areia. Ainda no Litoral Sul, na PB-034, trecho ligando a BR-101 a Alhandra, foram realizados os serviços de pintura de lombadas e assentamento de placas de sinalização.

Em paralelo, as ações da Gerência de Transportes contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (PRF-PB), do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da Paraíba (BPTran), da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande (STTP) e da Polícia Militar da Paraíba (PM-PB). De acordo com a programação, os patrulheiros estarão presentes em várias rodovias paraibanas, como a PB-041:Mamanguape/Rio Tinto; PB-018:BR-101/Conde; PB-018:PB-008/Jacumã; PB-025:PB-019/Lucena e a PB-008:Praia/Bela.

“É importante que os usuários tenham toda a atenção na sinalização e obedeçam as leis de trânsito”, reforça Antônio Fleming, gerente de Transportes do DER-PB. De acordo com ele, as ações de abordagem são essenciais para que as rodovias sejam seguras para todos os usuários durante os dias de feriado. “Faremos a fiscalização em diversas rodovias paraibanas; se o condutor estiver praticando alguma irregularidade, será abordado e punido através da legislação do Código de Trânsito Brasileiro”, destaca.

Ferry Boat – As ações de fiscalização e educação no trânsito também se estendem às balsas, que estarão preparadas para atender aos foliões durante o feriado com horários extras. “A empresa responsável pelas balsas, junto ao DER, autorizou a liberação de horários extras de embarcações para suprir a alta demanda de passageiros nos próximos dias”, afirma Fleming.

Balsas e lanchas estarão disponíveis em vários horários, com diferença de 1 hora para cada travessia, para que a população faça o trajeto entre diferentes localidades do Litoral da Paraíba com segurança. A travessia entre os municípios de Cabedelo e Lucena (Costinha) começa a partir das 5h; no trajeto contrário, o primeiro horário da embarcação começa às 6h30 e assim sucessivamente. O último horário saindo de Cabedelo é às 19h e no percurso contrário, às 19h30.

O primeiro horário da travessia das lanchas entre os municípios de Cabedelo e Lucena (Costinha), começa a partir das 5 horas; no trajeto contrário, o primeiro horário da embarcação começa às 5h30 e assim sucessivamente. O último horário saindo de Cabedelo é às 20h e no percurso contrário, às 20h30.

Entre Cabedelo e Forte Velho, o primeiro horário começa a partir das 4h50; no trajeto contrário, o primeiro horário da embarcação começa às 5h30 e assim sucessivamente. O último horário saindo de Cabedelo é às 20h e no percurso contrário, às 20h30. Entre Cabedelo e Santa Rita (Forte Velho) e vice-versa, o primeiro horário começa às 4h50 e no trajeto contrário, a partir das 5h30. O último horário sai de Cabedelo às 18h30 e volta de Forte Velho às 19h10. Já na travessia entre Lucena (Costinha) até Santa Rita (Forte Velho), o primeiro horário começa às 5h10 e no trajeto contrário, às 5h30. Já o último horário saindo de Costinha é às 18h45 e a volta saindo de Forte Velho, às 19h10.

Terminais Rodoviários – De acordo com a gerente de Núcleo da Socicam (administradora dos terminais de passageiros de João Pessoa e Campina Grande), Sabrina Dellaqua, a movimentação no terminal Rodoviário de João Pessoa ainda é considerada normal, mas a expectativa para os próximos dias é de aumento de público de, aproximadamente, 25 mil passageiros, isso equivale a um aumento de 4% comparado ao Carnaval de 2024. “Os destinos mais procurados interestaduais são para Salvador, Natal, Recife e Fortaleza, além dos intermunicipais para Baia da Traição, Cajazeiras, Patos, Sousa, Catolé do Rocha e Guarabira. Outros destinos intermunicipais serão atendidos conforme a demanda”, informou Sabrina.

No terminal de Campina Grande, a expectativa é que embarquem, aproximadamente, 9 mil passageiros neste período carnavalesco, isso equivale a um aumento de 10% comparado ao carnaval de 2024. “Os destinos mais procurados interestaduais são para Fortaleza e Recife, além dos intermunicipais para João Pessoa e Baía da Traição. Outros destinos intermunicipais serão atendidos conforme demanda”, enfatizou a gerente.