Por MRNews



Esporte: Jardim do Seridó Participa de Encontro sobre o Projeto Areninhas Potiguares

No último encontro realizado sobre o projeto Areninhas Potiguares, o município de Jardim do Seridó se destacou pela participação ativa, buscando trazer melhorias significativas para a infraestrutura esportiva da região. O evento teve como objetivo discutir a ampliação e a implantação de arenas esportivas de pequeno porte, que visam atender comunidades em diversas cidades do Rio Grande do Norte.

O Areninhas Potiguares é uma iniciativa do Governo do Estado, que busca criar espaços de convivência e lazer para a população, além de promover a prática esportiva. Com o apoio das prefeituras e das Secretarias Municipais de Esportes, o projeto visa à construção de areninhas nas cidades potiguares, oferecendo locais adequados para a prática de futebol, futsal e outras atividades esportivas.

Em Jardim do Seridó, a participação no encontro foi importante para alinhar as necessidades locais e garantir que o município seja contemplado com essa importante obra, que além de promover o esporte, também impulsionará o turismo e fortalecerá o comércio local. A reunião contou com representantes do Governo do Estado, técnicos da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), além de autoridades locais e desportistas.

De acordo com o secretário municipal de Esportes de Jardim do Seridó, a construção de uma areninha na cidade é um passo importante para o desenvolvimento do esporte amador e para a inclusão de jovens e adultos em atividades saudáveis. “Este projeto é uma grande oportunidade para nossa cidade, que conta com uma população muito envolvida com o esporte, especialmente o futebol. A instalação de uma areninha ajudará a organizar mais campeonatos e promoverá a integração das comunidades”, afirmou o secretário.

O projeto Areninhas Potiguares é visto como uma forma de democratizar o acesso ao esporte em todas as regiões do estado, possibilitando que municípios, independentemente de seu tamanho, possam oferecer condições adequadas para a prática de atividades esportivas. Com a construção dessas arenas, o Governo do Estado visa promover saúde, educação e inclusão social por meio do esporte.

O próximo passo será o levantamento das demandas locais e o início das obras, com previsão de entrega das primeiras areninhas ainda em 2025. A expectativa é que o projeto seja um sucesso e sirva de modelo para outras regiões do Brasil que buscam fomentar o esporte em suas comunidades.