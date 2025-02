Cícero Lucena celebra sucesso das prévias no Via Folia, encerrado com multidão no desfile do Muriçocas do Miramar

O prefeito Cícero Lucena comemorou mais uma noite de festa na Avenida Epitácio Pessoa lotada de foliões num clima de muita tranquilidade, nesta quarta-feira (26), durante desfile do bloco Muriçocas do Miramar, que encerrou a programação do circuito Via Folia este ano, integrante do projeto Folia em Sol Maior. Ao lado do governador João Azevêdo, o gestor da Capital disse que esse formato é um sucesso, por reunir a cultura popular, atrações nacionais, a tradição dos blocos de rua, numa estrutura onde Prefeitura, Governo do Estado e a iniciativa privada planejaram e estão executando uma festa para todos os públicos.

Desde sua abertura, na última sexta-feira (14), quando Bell Marques puxou o bloco Vumbora, passando por Ivete Sangalo no bloco dos Atletas, Leo Santana nas Virgens de Tambaú, até Nattanzinho, nas Muriçocas, a folia atraiu multidões na capital e foi marcada pela segurança para que o público pudesse extravasar a alegria. Dessa forma, segundo o prefeito, João Pessoa consolida suas prévias como uma das melhores do País.

“Se você analisar bem, as Muriçocas tem o simbolismo da cultura local, onde passou a ser uma marca registrada da nossa Folia de Rua, agregado a outros blocos que se incorporaram. Transformando-se cada vez maior e melhor, com a participação da iniciativa privada, do Governo do Estado, do Governo Federal, da Prefeitura, estruturado com uma segurança e o povo vindo para se divertir, que é o que mais nos importa”, afirmou o prefeito.

O bloco Muriçocas do Miramar, puxado pelo mestre Fuba e nomes como Juzé e Capilé, reuniu a cultura do carnaval de rua, com desfile de grupos de maracatu, de diversas expressões artísticas, num total de 10 atrações e seis trios elétricos. O tradicional estandarte homenageou a atriz paraibana Zezita Matos e teve como ponto alto o show do cantor Nattan. A concentração foi na praça Tito Silva, em Miramar, e depois tomou a Via Folia até a dispersão no Busto de Tamandaré.

Segurança para a folia – O governador João Azevêdo destacou a estrutura de segurança montada para garantir suporte aos foliões. “Nós estamos com toda a estrutura da segurança pública aqui, com toda a força disponível e toda a tecnologia – o helicóptero, as ambulâncias – Polícia Civil, Polícia Militar e dos Bombeiros também, ajudando a Secretaria de Saúde”, detalhou.

Balanço – O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, comemorou o sucesso das prévias no circuito Via Folia e em toda a cidade. “Em todos os pontos, em todos os polos do Folia de Rua e da Via Folia, nós tivemos um acolhimento da população. A Avenida Epitácio Pessoa foi tomada por grandes multidões, todas as noites. No show da Elba Ramalho – no Centro – também. Já nos bairros, onde a Associação Folia de Rua instalou os seus polos, muita gente – tudo bem organizado. A gente criou um planejamento muito bom, por isso que o Carnaval de João Pessoa, por mais um ano, é esse sucesso”, comemorou.

Foliões – Entre os foliões, gente de todos os cantos de João Pessoa e de fora da cidade, celebrando os 39 anos do Muriçocas do Miramar. “É a melhor prévia do Brasil, com certeza. Porque é gente feliz, preocupada em celebrar, nessa cidade linda e com toda organização”, destacou Ana Vitória, turista de São Paulo.

Já o estudante Márcio Gomes, de João Pessoa, só aos 20 anos conheceu a animação do Muriçocas. “Demorei a vir, mas estou compensando com muita diversão. Foi o primeiro de muitos desfiles”, afirmou o folião estreante.