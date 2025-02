Cícero Lucena apresenta modelo de ônibus 100% elétrico em teste do novo projeto de mobilidade urbana da Capital

João Pessoa, que já tem a terceira frota de ônibus mais nova do Nordeste, agora avança para ter uma das mais tecnológicas e com compromisso ambiental. Nesta quarta-feira (26), o prefeito Cícero Lucena apresentou o modelo BRS (Bus Rapid Service) que será colocado em operação na Capital – de veículos 100% elétricos e sem emissão de gases poluentes – dentro do grande projeto de mobilidade urbana, onde Prefeitura e Governo do Estado vão criar quatro novos corredores viários e cinco terminais de integração.

Ao todo, serão 60 ônibus novos, com mais conforto, acessibilidade e segurança para os usuários. O modelo apresentado pelo gestor da Capital durante solenidade no Terminal de Integração, no Valentina Figueiredo, ficará em circulação para teste da população pelos próximos 15 dias, já a partir desta quinta-feira (27), na linha 1500. Trata-se de um teste, não significa que será esse o modelo definitivo dos veículos que vão operar na cidade. O valor da passagem será igual ao do ‘Geladinho’.

“Estamos trazendo o que há de mais moderno no mundo em termos de tecnologia de transporte urbano com o sistema de ônibus. Isso mostra que estamos no caminho certo, que vamos avançar com equipamentos como esse, que proporciona conforto com ar-condicionado, wi-fi, carregador para quem usar o celular, para quem estiver sentado ou em pé. Nos corredores, eles vão dispensar a questão do elevador e, também, facilitar o acesso, não só do cadeirante, mas também do idoso. Quando se aproximarem dos sinais, os sinais vão abrir, vai diminuir o tempo da viagem das pessoas e com mais conforto”, detalhou o prefeito.

Avanço – O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio HBE, disse que os ônibus elétricos representam mais um avanço da Prefeitura nessa área, já melhoradas com a renovação da frota dos ônibus convencionais – de 11 para seis anos – além da chegada dos ‘Geladinhos’. “Como falou o prefeito, pela determinação dele, cada vez melhorando a mobilidade urbana da nossa cidade, a cidade crescendo, e o trabalho sendo realizado pela gestão do prefeito Cícero Lucena. Estamos dando continuidade ao que já estava planejado”, afirmou o superintendente.

Diferencial – O gerente institucional do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de João Pessoa (Sintur-JP), Isaac Moreira Junior, falou em ‘diferencial’ e detalhou que, entre as inovações, o modelo de ônibus elétrico apresenta conforto e segurança para motoristas e passageiros. Banco com 13 regulagens, câmara de ré, comunicação sonora, painéis informativos e até iluminação para cromoterapia.

“Demonstra, exatamente, o sentido em que direção estamos indo. Ele vai ser um diferencial, o principal diferencial na questão da poluição, na questão ambiental. Que ele vai entregar praticamente zero de resíduos sólidos, zero, porque ele é 100% elétrico. E isso demonstra exatamente para onde a gente está indo. Ele é bem mais seguro, ele é muito mais confortável. É um outro patamar que João Pessoa agora passa a ser uma das cidades que estarão equipadas com 100% com ônibus elétricos”, afirmou.

Grande projeto de mobilidade urbana – A Prefeitura e o Governo do Estado já obtiveram aprovação para financiamento, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), de R$ 400 milhões, para a construção dos cinco novos terminais de integração e quatro corredores viários, onde a nova frota de ônibus elétricos vai operar. São os corredores: Cruz das Armas, Pedro II, 2 de Fevereiro e Bessa. Esses terminais contarão com estacionamentos, bicicletários, serviços públicos, comércio, garagem, oficina.