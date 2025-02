Brasília x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (26/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Brasília x Pinheiros hoje, HOJE (26) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Bsb time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Brasília x Pinheiros de Olho na Quarta Vitória Seguida no NBB

O Brasília Basquete entra em quadra nesta quarta-feira (26), às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, com o objetivo de estender sua sequência vitoriosa no NBB 2025. Com a terceira colocação da temporada, o time brasilienses está em grande momento, acumulando três vitórias consecutivas e busca a quarta ao enfrentar o Pinheiros.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis no aplicativo oficial do time, com preços a partir de R$ 20. Para as crianças de até 10 anos, o ingresso no anel inferior é gratuito, o que proporciona uma oportunidade para as famílias acompanharem o time ao vivo.

Retorno de Daniel Von Haydin

O grande destaque da noite será o retorno do ala Daniel Von Haydin, que ficou afastado das quadras por oito jogos devido a uma lesão no joelho direito. A recuperação foi bem-sucedida, e o jogador, que teve um desempenho impressionante na primeira partida contra o Pinheiros (com 25 pontos), retorna para ajudar sua equipe a manter o bom desempenho. Contudo, o pivô Matheus Bonfim permanece fora de ação, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

A Temporada do Brasília e do Pinheiros

Com 17 vitórias e 9 derrotas, o Brasília ocupa a terceira posição no campeonato, seu melhor desempenho desde que voltou à competição na temporada 2018/2019. O time busca não apenas a vitória, mas também consolidar sua posição no topo da tabela. Já o Pinheiros, com 13 vitórias e 11 derrotas, ocupa a oitava colocação e vem buscando estabilidade para melhorar sua posição.

Este confronto será o último do Brasília em fevereiro, já que o time só voltará a jogar no dia 14 de março, quando enfrentará o Pato Basquete, fora de casa. O jogo contra o Pinheiros é crucial para garantir o ritmo de vitórias antes de um longo período de pausa.

A expectativa é alta para mais uma grande exibição do Brasília, que, com o apoio da sua torcida e a volta de Von Haydin, espera continuar a boa fase no NBB.

Regulamento do NBB

A fase classificatória do NBB conta com 18 equipes que se enfrentam em turno e returno. Após as 34 rodadas, os 16 melhores avançam às oitavas de final. Os playoffs são disputados em séries de melhor de cinco jogos, culminando na grande final.

