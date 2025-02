12 clássicos de Bob Dylan para ouvir antes de ver Um Completo Desconhecido

Foto/Divulgação.

Um Completo Desconhecido estreia nas salas brasileiras nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. O filme é sobre os primeiros anos da carreira de Bob Dylan.

A direção de Um Completo Desconhecido é de James Mangold (Johnny e June). Quem faz Bob Dylan é Timothée Chalamet. Monica Barbaro é Joan Baez.

Timothée Chalamet se preparou durante cinco anos para ser Bob Dylan no cinema, para cantar e tocar como Bob Dylan. A voz que se ouve no filme é a do ator.

Um Completo Desconhecido recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante.

Disponível nas plataformas digitais, o álbum com a trilha de Um Completo Desconhecido reúne 23 canções. A edição física está prestes a ser lançada.

Na coluna desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, trago 12 clássicos do repertório autoral de Bob Dylan que estão na trilha de Um Completo Desconhecido.

Coloquei as músicas não em ordem cronológica, mas seguindo a sequência em que elas aparecem no álbum com a trilha de Um Completo Desconhecido.

01/Highway 61 Revisited

Do álbum Highway 61 Revisited, 1965.

02/Mr. Tambourine Man

Do álbum Bring It All Back Home, 1965.

03/Girl From The North Country

Do álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.

04/A Hard Rain’s A-Gonna Fall

Do álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.

05/Don’t Think Twice, It’s All Right

Do álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.

06/Masters of War

Do álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.

07/Blowin’ in The Wind

Do álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963.

08/The Times They Are A-Changin’

Do álbum The Times They Are A-Changin’, 1964.

09/It Ain’t Me, Babe

Do álbum Another Side of Bob Dylan, 1964.

10/Maggie’s Farm

Do álbum Bring It All Back Home, 1965.

11/Like a Rolling Stone

Do álbum Highway 61 Revisited, 1965.

12/It’s All Over Now, Baby Blue

Do álbum Bring It All Back Home, 1965.