Paraíba tem 41% de inadimplentes; Serasa e Correios oferecem negociação grátis

Mutirão gratuito da Serasa e Correios oferece negociações de dívidas na Paraíba.. Foto: Divulgação.

Com 41% da população adulta inadimplente, a Paraíba registra 1,28 milhão de CPFs negativados e um total de R$ 6,5 bilhões em dívidas. Os dados são da Serasa Experian, que se uniu aos Correios em um mutirão de negociação, a partir desta segunda-feira (24).

A ação oferece descontos de até 99%, parcelamento em até 72 vezes e limpeza do nome em até 24 horas. Além de Serasa e Correios, mais de mil empresas participam da iniciativa, incluindo bancos e instituições. O mutirão é presencial e gratuito.

A Paraíba tem a 11ª menor taxa de inadimplência do país, abaixo da média nacional de 45,94%, mas enfrenta desafios como desemprego (26%) e gastos imprevistos (13%) como principais motivos para as dívidas. Bancos e cartões de crédito lideram as causas (35,84%), enquanto 58% dos gastos no cartão são com supermercado, segundo a Serasa.

Além disso, dados da Serasa mostram que o endividamento médio no estado é de R$ 5.062,09 por consumidor, com três dívidas por pessoa.

Como negociar

Até 31 de março, qualquer uma das 310 agências dos Correios na Paraíba está apta a consultar e renegociar débitos sem custo.

Para participar, basta apresentar documento com foto para consultar as 9,5 milhões de ofertas disponíveis no sistema Limpa Nome, incluindo opções de pagamento via Pix, quitação à vista ou parcelamento conforme o orçamento. No país, 10 mil unidades dos Correios participam do mutirão.

A especialista em educação financeira, Gabriela Siqueira, destacou a importância da iniciativa para públicos menos familiarizados com o ambiente digital. “A parceria com os Correios, que têm agências em todos os municípios, permite que consumidores menos digitalizados ou que preferem o atendimento presencial visualizem suas dívidas e avaliem as opções de pagamento”, afirmou.

Perfil do endividado no estado