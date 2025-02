Viagens de trem entre João Pessoa e Cabedelo retornam após trecho interditado ser liberado

Trem ficou parado danificado em João Pessoa. Antônio Vieira/TV Cabo Branco

As viagens de trem entre João Pessoa e Cabedelo voltam a ser realizadas na tarde desta sexta feira (21), após a Defesa Civil liberar a interdição do trecho no Porto do Capim, que abrange a linha férrea entre as estações de João Pessoa e Mandacaru. O trecho ferroviário, que fica no Varadouro, esteve interditado por 16 dias após a queda de uma barreira causada pelas chuvas intensas na região.

Com isso, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de João Pessoa retorna o funcionamento completo das viagens de trem entre Santa Rita e Cabedelo.

A liberação aconteceu após a Defesa Civil analisar a documentação do projeto de contenção da barreira que está sendo executado pela empresa responsável. O engenheiro do órgão, Rômulo Farias, liberou a área para o tráfego ferroviário com velocidade restrita no local.

Interdição do trecho ferroviário

Uma barreira caiu às margens dos trilhos de trens urbanos que circulam na Grande João Pessoa na manhã do dia 6 de fevereiro e provocou a interrupção parcial do serviço. O deslizamento ocorreu nas proximidades do Porto do Capim, atrás do Hotel Globo, atingindo um veículo que passava pelo local.

Equipes da CBTU foram acionadas e realizaram os procedimentos necessários para remover o trem, que foi recolhido à estação de João Pessoa após pouco mais de uma hora.

A Defesa Civil interditou o trecho entre João Pessoa e Mandacaru, alertando para o risco de novos desmoronamentos. No dia do incidente, a CBTU informou que aguardava providências dos órgãos responsáveis para a realização das obras de recuperação da linha férrea, a fim de restabelecer a circulação dos trens em toda a extensão do sistema, que liga Santa Rita a Cabedelo.

A interrupção afetou as viagens de trem entre João Pessoa e Cabedelo. Com isso, os trens continuaram operando apenas nos trechos entre João Pessoa e Santa Rita e entre Cabedelo e Mandacaru. De acordo com a CBTU, a interdição prejudicou diariamente cerca de 1,5 mil usuários dos trens urbanos.