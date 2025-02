Procon-JP encontra diferença de mais de R$ 11,00 no preço do café em pesquisa nos supermercados

A diferença no preço do café chega a R$ 11,20 nos supermercados da Capital, como é o caso do Nescafé Original (vidro) 100g, com os preços praticados entre R$ 16,79 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 27,99 (Bemais – Bancários), variação de 66,71%. A pesquisa de preços para o produto da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizada no dia 20 de fevereiro em 12 estabelecimentos. Confira aqui a tabela de preços.

A maior variação do levantamento ficou com o café solúvel São Braz (sachê) 40g, 100,24%, com os preços oscilando entre R$ 4,79 (Assis – Mangabeira VIII/Cidade Verde) e R$ 9,59 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 4,80. A pesquisa do Procon-JP traz preços de 41 tipos de café, exemplo do pó, granulado, à vácuo e descafeinado.

Outras variações – O Procon-JP encontrou, ainda, outras grandes variações no preço do produto, a exemplo do descafeinado Especial São Braz (sachê) 40g, 92,18%, com preços entre R$ 4,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 9,59 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 4,60; e no Nescafé Matinal (vidro) 100g, 61,79%, com preços entre R$ 17,30 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 27,99 (Bemais – Bancários), diferença de R$ 10,09.

Mais diferenças – A pesquisa registra outras diferenças bem significativas, como é o caso do café 100% Goumert Arábica Sul de Minas 250g, R$ 10,20, que está sendo comercializado entre R$ 18,09 (Carrefour – Bancários) e R$ 28,29 (Aquarius – Jaguaribe), variação de 56,38%; seguido do solúvel L’or Intense (vidro) 130g, R$ 10,09, com preços entre R$ 34,90 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 44,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 28,91.

Os supermercados – A pesquisa levantou preços nos seguintes supermercados: Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Latorre (Torre); Super Box Brasil (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); SuperFácil (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); e São João (Centro).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br