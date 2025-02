João Pessoa Espectros promove seletiva para renovar elenco visando a temporada 2025

O João Pessoa Espectros vai promover uma seletiva para compor a equipe. O tryout será dividido em três etapas: uma neste sábado (22) e domingo (23), às 14h, e a última na quarta-feira (26), quando serão realizadas ações mais específicas. A seleção acontecerá no campo principal da Vila Olímpica da Paraíba, em João Pessoa, e podem participar atletas a partir dos 16 anos de idade.

João Pessoa Espectros promove tryout visando à temporada 2025. (Foto: Anderson Silva/João Pessoa Espectros)

Visando renovar a equipe para mais uma disputa da BFA, a diretoria do João Pessoa Espectros tem como objetivo reforçar o elenco com novos atletas, além de contar com nomes experientes que estiveram no time na temporada passada. Robson Sena, coordenador técnico do clube, destacou a importância da renovação do plantel.

“Nós esperamos que vários jovens possam aparecer, até para darmos uma renovação no time, pois já faz um tempo que precisamos dessa melhora. No último tryout, conseguimos importantes peças, que permanecem no grupo, e pretendemos seguir com esse trabalho. As pessoas já se inscreveram, já sabem como são os testes e devem estar se preparando”, explicou Robson.

Durante os testes físicos e técnicos, os atletas serão avaliados por uma equipe multidisciplinar do João Pessoa Espectros, além dos treinadores e jogadores do clube. As inscrições ainda estão abertas, no valor de R$35 (taxa e camisa), e os interessados podem realizá-las presencialmente no dia do evento ou através das redes sociais do clube.

O tryout é o primeiro evento do João Pessoa Espectros nesta temporada. Os nomes dos atletas aprovados na seletiva serão divulgados no dia 1º de março, através das redes sociais da equipe. A pré-temporada, visando a liga nacional de futebol americano, terá início no dia 9 de março.

