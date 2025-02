Carcará vence Autinho por 5 a 1 e avança à semifinal do Paraibano

Serra Branca e Auto Esporte-PB se enfrentaram neste sábado (22), pela 9ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A partida aconteceu no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O confronto foi dominado pelo Carcará do início ao fim. Everton (2x), Victor Ferraz, Eduardo Melo e Wanderson marcaram os gols da goleada do Carcará diante do Autinho. Com o resultado, o time caririzeiro garantiu sua classificação à semifinal do estadual mais uma vez. Já o Alvirrubro foi rebaixado para a 2ª divisão do futebol da Paraíba na próxima temporada.

Serra Branca x Auto Esporte-PB, Campeonato Paraibano 2025. Foto: Cassiano Cavalcanti / Serra Branca

O duelo entre Serra Branca e Auto Esporte-PB começou com investidas do Alvirrubro no setor de ataque com o Doido de Mandacaru; porém, parou por aí. A partir dos dois minutos de jogo, quando Everton abriu o placar para o Carcará, o confronto foi totalmente controlado pelo mandante da partida. Os outros dois gols do time caririzeiro saíram nos últimos minutos. Victor Ferraz marcou o segundo, depois de receber livre dentro da área, e Everton, novamente, garantiu o terceiro do Serra Branca.

A etapa final não foi de domínio total do Serra Branca, já que o time estava com o resultado encaminhado. Com isso, o Auto Esporte-PB passou a explorar as jogadas ofensivas, principalmente através de Betinho. Umas dessas investidas surtiram efeito, e o atacante alvirrubro conseguiu diminuir o placar; porém, a reação parou por aí. Eduardo Melo e Wanderson deram os tons finais ao duelo e garantiram a goleada do Carcará no Almeidão.

Serra Branca x Auto Esporte-PB, Campeonato Paraibano 2025. Foto: Cassiano Cavalcanti / Serra Branca

Com a vitória, o Serra Branca garante a 4ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Paraibano, com 17 pontos, e avança à semifinal do estadual mais uma vez em sua terceira participação na elite do futebol da Paraíba. Já o Auto Esporte-PB permanece na 9ª posição, com sete pontos, e herda a última vaga no Z-2.

O Serra Branca já conhece o seu adversário na semifinal do Campeonato Paraibano. A equipe vai encarar o Sousa, que encerrou a primeira fase na liderança do estadual. A data dos jogos de ida e volta ainda será divulgada pela Federação Paraibana de Futebol. Contudo, já se sabe que o primeiro jogo do duelo acontece no Estádio Amigão.

