Prévias do Carnaval Tradição acontecem no Roger, Mandacaru e Jaguaribe neste final de semana

Três bairros recebem, neste final de semana, as prévias do Carnaval Tradição, realizadas pela Prefeitura de João Pessoa por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Liga Carnavalesca e Associação das Ala Ursas. O evento tem início a partir das 19h e acontece nesta sexta (21), no bairro do Roger, no sábado (22), em Mandacaru e no domingo (23), em Jaguaribe.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que, em 2025, as prévias carnavalescas acontecem em 12 bairros e, em todos eles, tem sido observada uma presença muito importante e significativa da população desses territórios.

“Cada bairro se mobiliza para assistir e prestigiar as nossas ala ursas, escolas de samba, clubes de orquestra e as tribos indígenas. Essas agremiações, por sua vez, estão mostrando muita preparação e qualificação para o Carnaval Tradição que finaliza na Avenida Duarte da Silveira. As prévias de Carnaval têm importância porque, além de levar cultura, diversão para o bairro e a comunidade, também é um fator importante para a preparação das agremiações para o Carnaval”, afirma.

Programação – De acordo com a programação, nesta sexta-feira, na Rua Juiz Gama e Melo, no bairro do Roger, se apresentam a Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Macaco Louco, clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tabajaras, Escola de Samba Unidos do Roger, Escola de Samba Império do Samba.

No sábado, será a vez do Porto de João Tota, no bairro de Mandacaru, com a Ala Ursa Urso Branco e Cia de Mandacaru, Ala Ursa Urso Celebridade, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Selvagem, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Jaçanã, Tribo Indígena Xingu.

Já no domingo, as agremiações Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso da Paz, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Tribo Indígena Papo Amarelo, Tribo Indígena Pele Vermelha, Escola de Samba Guardiões do Samba, Clube de Frevo Adolescente e Criança Feliz, Ala Ursa Gorila Louco se apresentam na Avenida Floriano Peixoto, no bairro de Jaguaribe.

Segurança – Durante toda a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e Emlur.