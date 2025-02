Portuguesa x São Bernardo , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (20/02)

Portuguesa e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h35 (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em um duelo decisivo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto pode garantir a classificação antecipada do Bernô às quartas de final, enquanto a Lusa ainda sonha com uma vaga na próxima fase.

Momento das Equipes

O São Bernardo faz uma campanha sólida e soma 22 pontos, ocupando a liderança do Grupo D. A equipe do ABC vem embalada por duas vitórias consecutivas sobre Noroeste e Guarani, e precisa de apenas um empate para assegurar sua classificação. No entanto, o Bernô ainda quer garantir a melhor campanha possível para ter vantagem no mata-mata.

Já a Portuguesa vive uma disputa equilibrada no Grupo B, o mais competitivo da competição. Com 11 pontos, a Lusa está empatada com Guarani e Red Bull Bragantino, apenas um ponto atrás do Santos, que lidera a chave com 12 pontos. O time vem de três empates seguidos, o último deles em um movimentado 2 a 2 contra o Corinthians, também no Pacaembu.

Onde Assistir

A partida entre Portuguesa e São Bernardo será transmitida ao vivo pela Record TV (TV aberta), Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Palpites para Portuguesa x São Bernardo

Palpite 1: Portuguesa 1 x 1 São Bernardo

Portuguesa 1 x 1 São Bernardo Palpite 2: Portuguesa 0 x 2 São Bernardo

Portuguesa 0 x 2 São Bernardo Palpite 3: Portuguesa 1 x 0 São Bernardo

Prováveis Escalações

Portuguesa:

Rafael Santos; Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Tauã, Fernando Henrique (Hudson) e Cristiano; Jajá Silva, Renan Peixoto e Maceió.

Técnico: Cauan de Almeida.

São Bernardo:

Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Fabricio Daniel, Rodolfo e Léo Jabá.

Técnico: Ricardo Catalá.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Lucas Canetto Bellote Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Ricardo Pavanelli Lanutto e Gustavo Rodrigues de Oliveira VAR: Vinicius Furlan

Análise do Confronto

O São Bernardo chega como favorito pelo bom desempenho no Paulistão e pela estabilidade tática demonstrada até aqui. No entanto, a Portuguesa tem mostrado um sistema defensivo consistente e pode complicar a vida do líder do Grupo D. Com a necessidade de pontuar para seguir sonhando com a classificação, a Lusa deve jogar com intensidade, tornando o duelo ainda mais equilibrado.

Fique ligado para acompanhar todas as emoções desta partida decisiva do Campeonato Paulista!