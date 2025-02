Palpites Tuna Luso x Sampaio Corrêa , Escalações e Assistir ao vivo grátis COPA DO BRASIL 2025, HOJE (19/02)

O jogo entre Tuna Luso x Sampaio Corrêa marcado para acontecer nesta 16 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem União que vai buscar a vitória em seus domínios.

Por sentoseagora.com.br

Copa do Brasil 2025: Tuna Luso x Sampaio Corrêa – Onde Assistir e Informações do Jogo

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, Tuna Luso e Sampaio Corrêa se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo e com imagens pelo ge.globo, com início da transmissão às 15h15, 15 minutos antes do apito inicial, que será às 15h30, no Estádio do Souza, em Belém.

Informações do Jogo:

Data: 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)

19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira) Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Souza, Belém – PA

Estádio do Souza, Belém – PA Competição: Copa do Brasil – Primeira Fase

Onde Assistir: O torcedor pode acompanhar o duelo entre Tuna Luso e Sampaio Corrêa com exclusividade através do ge.globo. A transmissão será realizada com imagens e contará com a narração de João Wanderley, reportagens de Bruno Amâncio e comentários de Nicksson Melo, editor do ge Pará. O pré-jogo começa 30 minutos antes da bola rolar, às 15h00, trazendo todos os detalhes do confronto.

Premiação: A Copa do Brasil oferece grandes premiações, e o time que avançar para a segunda fase garantirá R$ 1 milhão, além dos R$ 830 mil já assegurados apenas pela participação nesta primeira fase. Portanto, a disputa promete ser intensa, já que ambos os times buscam garantir essa importante classificação.

Últimos Jogos e Expectativas: A Tuna Luso, equipe de Belém, entra em campo com o apoio de sua torcida, buscando uma surpresa no confronto contra o tradicional Sampaio Corrêa, que tem mais experiência na competição. O Sampaio, por sua vez, deve ir com força máxima para tentar garantir a vaga na próxima fase e a premiação.

Acompanhe a transmissão e não perca nenhum lance dessa emocionante partida da Copa do Brasil 2025!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net