Última rodada do Paraibano 2025 tem todos os jogos valendo algo; veja a matemática de cada clube

A última rodada da 1ª fase do Campeonato Paraibano 2025 vai ser cercada de emoções. Com todos os jogos, enfim, com datas e horários definidos, a 9ª rodada do torneio vai contar com todas as partidas com pelo menos alguma coisa em termos de tabela e futuro em jogo.

(Foto: Felipe Lima/TV Cabo Branco)

Apenas Sousa e Picuiense entram na rodada com alguma definição sobre o que vem pela frente. Enquanto que a Picuiense entra em campo já rebaixada, o Sousa, na parte de cima da classificação, já garantiu com uma rodada de antecedência a liderança da 1ª fase. Nenhum resultado em seus compromissos mudará o destino descrito. Abaixo você confere o que cada clube tem um jogo em cada um dos cinco confrontos.

Picuiense x Esporte de Patos (Estádio Amigão)

A partida que abre a rodada na quarta-feira, às 20h15, no Estádio Amigão, se não vale nada em termos de tabela para a Picuiense, muito vale para o Esporte de Patos. Com sete pontos, na beira da zona de rebaixamento, na oitava posição, o Pato tem os mesmos sete pontos do Auto Esporte, vice-lanterna.

Amigão vai receber o jogo que abre a rodada (Foto: Divulgação). (Foto: Divulgação)

Com duas vitórias na competição contra uma do Auto Esporte, o Esporte de Patos tem um certo favoritismo para escapar da degola porque depende apenas de si. Baixa ganhar seu jogo, diante do lanterna e já rebaixado Papagaio, que não venceu nenhum jogo, que o Alvirrubro de Patos vai se manter na elite para o ano que vem.

Nacional de Patos x Treze (Estádio José Cavalcanti)

Às 16h30 do sábado acontecem todos os outros jogos. Em Patos, no José Cavalcanti, o Nacional de Patos e Treze fazem um jogo que vale muito para os dois. O Canário busca se manter na 1ª divisão, mas não está garantido. O Treze ainda busca a classificação que ainda não está sacramentada.

Com nove pontos, o Nacional de Patos está em sexto mas ainda corre risco de cair. Caso empate ou perca do Galo, o torce para pelo menos Esporte de Patos, Pombal ou Auto Esporte não vencerem. A vitória do Nacional de Patos em casa garante a permanência da elite.

Treze atuou no José Cavalcanti contra o Pombal e não venceu. (Foto: Daniel Veira/Treze)

Já o Treze, atual terceiro colocado com 15 pontos, se colocou numa situação meio tensa para a última rodada. Caso o Galo empate em Patos, terá que torcer para Campinense ou Serra Branca não ganharem. Em caso de vitória dos dois, a vaga iria para o saldo de gols entre Galo e Raposa. Atualmente, o Treze tem saldo de sete gols, enquanto que a Raposa tem saldo de quatro.

Se o Treze perder para o Nacional de Patos. O Galo precisa que o Campinense não vença ou o Serra Branca perca. Uma vitória do Alvinegro coloca o Treze na semifinal do estadual.

Sousa x Botafogo-PB (Estádio Marizão)

O jogo vale pouco para o Sousa, mas para não dizer que não vale, caso o Sousa abra mais de cinco pontos para os outros adversários, o clube garante a partida de volta da final do estadual, caso chegue lá, em Sousa. O Dinossauro tem 20 pontos contra 16 do Botafogo-PB, atual vice-líder.

Mas a rodada vale mais para o Belo, que está praticamente classificado, mas ainda não matematicamente. O Alvinegro quer duas coisas. Passar de fase, claro. Mas, se der, com a segunda colocação, onde ele está agora. Isso garantiria a segunda partida da semi em João Pessoa. Um empate no Marizão classifica o Botafogo-PB para a semifinal. Um ponto é o número mágico da classificação.

Botafogo-PB busca ainda a classificação. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Se perder, o Botafogo-PB pode ficar de fora em apenas um cenário. Caso Campinense e Serra Branca vençam seus jogos, o Treze no mínimo empate e que todos esses fiquem na frente do clube pessoense no saldo de gols ao fim da rodada. O Botafogo-PB tem 10 de saldo, contra sete do Treze, nove do Serra Branca e quatro do Campinense.

Para ser eliminado, o Botafogo-PB teria que ter uma pesada derrota, de mais de dois gols de diferença, por exemplo, e que o Campinense vence pelo menos por três gols de diferença, por exemplo. Uma vitória em Sousa garante o Belo na semifinal e avançando com a segunda posição. Sousa e Botafogo-PB atuam no Marizão às 16h30 do sábado.

Campinense x Pombal (Estádio Amigão)

Dos clubes que ainda têm chance de se classificar, o Campinense, atual quinto colocado com 13 pontos, vive a situação mais complicada, em que depende dos outros para avançar. A Raposa até tem chance de avançar com o empate. Mas é algo improvável. O clube teria que empatar seu jogo e torcer para o Auto Esporte impor ao Serra Branca uma goleada de mais de três gols de diferença.

Campinense tenta classificação na última rodada, mas depende de adversários. (Foto: Estefinho Francelino/Campinense)

Caso vença, o Campinense avança para as semifinais se Serra Branca ou Treze não vencerem suas partidas. Bastaria um tropeço de um dos dois em seus compromissos. Caso Serra e Galo ganhem seus jogos, aí o Campinense torceria para o Sousa aplicar uma goleada no Botafogo-PB e com isso, somado com uma boa vitória da Raposa, subverter a vantagem de saldo de gols que hoje é do Belo sobre o Rubro-Negro. Atualmente o saldo do Alvinegro é 10 e o do Campinense é quatro. Em caso de derrota para o Pombal, o Campinense está eliminado do estadual.

Já o Pombal, que é o sétimo com oito pontos, luta para se manter na 1ª divisão do Campeonato Paraibano. Se vencer, o Pombal escapa da queda. Se empatar ou perder, o clube torce para Auto Esporte ou Esporte de Patos não vencerem para seguir na elite. Pombal e Campinense se enfrentam no Amigão às 16h30 do sábado.

Serra Branca x Auto Esporte-PB (Estádio Almeidão)

Serra Branca jogam em João Pessoa com objetivos opostos. O Serra Branca, atual quarto colocado com 14 pontos, busca se manter dentro do G-4. Se vencer, avança para semifinal. Caso empate, torce para o Treze perder ou para o Campinense não vencer. Se perder para o Auto Esporte-PB, o Carcará ainda passa caso o Campinense não vença o Pombal.

Auto Esporte busca evitar mais uma queda na história. (Foto: João Neto/Auto Esporte-PB)

Já o Auto Esporte-PB também vai depender dos outros para se garantir na elite do ano que vem mesmo se vencer. Caso bata o Serra, o Alvirrubro precisa que Esporte de Patos, Pombal ou Nacional de Patos não vença seus compromissos.

Se o Auto Esporte-PB empatar, ainda tem uma chance de se manter. Aí iria precisar que o Esporte de Patos fosse derrotado pela Picuiense. Em caso de derrota, o Autinho estará rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Auto Esporte-PB e Serra Branca também se enfrentam no sábado, às 16h30, mas no Almeidão.

