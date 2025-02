Prefeitura debate assistência e projetos para pessoas em situação de rua durante evento

Representantes das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (SMS) e de Educação e Cultura (Sedec) participaram, na manhã desta terça-feira (18), do I Encontro de Pessoas em Situação de Rua, evento promovido pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

Com o tema, ‘Implantação de políticas públicas: sair do papel para sair do papelão’, o encontro contou com a parceria dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de alta e média complexidade da Prefeitura de João Pessoa. O evento aconteceu na sede daDefensoria Pública, no bairro Tambiá.

Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, compôs a mesa de abertura do evento e enfatizou o trabalho de Prefeitura em acolher e ajudar as pessoas em situação de rua. “O que a gente quer é ajudar cada vez mais. Quem vai apresentar as pautas, quem vai apresentar as reivindicações são vocês. E tudo aquilo que for possível nós iremos fazer, e o que não for possível, também iremos dizer as razões. Mas o desejo do próprio prefeito é de poder ajudar, de poder cuidar, e chego com esse mesmo entusiasmo”, destacou.

Inise Machado, ouvidora geral da Defensoria Pública da Paraíba, ressaltou a importância dessa iniciativa e do trabalho em conjunto. “Estamos aqui hoje para discutir, debater e buscar políticas públicas para esta população tão sofrida. Por isso reunimos hoje, junto a rede de proteção do município, todos os serviços e públicos engajados nessa proteção para fomentar a discussão e buscar melhorias”, comentou.

Os serviços da Sedhuc foram responsáveis por reunir usuários e representantes da rede de proteção à pessoa em situação de rua. Estiveram presentes a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes), Centro Pop, casas de acolhimento e Unidade de Acolhimento Padre Pio, parceira dos serviços de acolhimento do Município.

A programação contou ainda com a apresentação cultural dos jovens do Programa Chega Junto, da Secretaria de Segurança e Cidadania (Semusb). Sérgio Silva, que recebeu o apoio da Prefeitura, compartilhou um pouco da sua experiência na rua. “Estou aqui hoje como cidadão. Vocês que estão na rua não desistam nunca, porque se os nossos familiares desistiram de nós, existem muitos serviços como os que estão aqui hoje, para nos ajudar”, destacou.