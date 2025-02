Cícero Lucena autoriza pavimentação no Planalto da Boa Esperança e destaca mais de R$ 13 milhões investidos no bairro

No Planalto da Boa Esperança, região do Valentina, a Prefeitura de João Pessoa está investindo mais de R$ 13 milhões em obras de infraestrutura, com intervenções para reconstrução de escola, creche, piscina olímpica no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, além de asfalto e calçamento de ruas. Dando sequência a esse trabalho, nesta segunda-feira (17), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras de pavimentação em cinco ruas no bairro, com investimento de R$ 1 milhão.

Durante a solenidade, o gestor da Capital lembrou do crescimento do Planalto da Boa Esperança, em termos populacionais, demandando uma ação mais concreta da gestão pública para atender as necessidades dos moradores. “Não só com residências horizontais, mas também, principalmente, com grandes condomínios. Então, cada vez mais, precisa de ruas pavimentadas para escoar o trânsito dessa população e com qualidade. Aqui a gente está acabando a lama no inverno, a poeira no verão, está valorizando os imóveis, respeitando a qualidade de vida dos moradores”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), ficarão restando 31 ruas para deixar o Planalto da Boa Esperança totalmente pavimentado. As obras das quatro vias autorizadas já começam de imediato. “A empresa vai começar com a topografia, uma rua altamente degradada, necessitando muito desse trabalho de pavimentação, de drenagem, padronização das calçadas – é esse trabalho que agora também está chegando nos pontos mais distantes da nossa cidade. Estamos aqui na divisa de Gramame com Planalto da Boa Esperança, mais quatro ruas, num total de 15 para serem dada ordem de serviço, e vamos seguir em frente com esse programa de pavimentação”, projetou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

A dona de casa Erica Monteiro, que reside na Rua Inácio Albino Neto, celebrou a assinatura da ordem de serviço para pavimentação que vai, segundo ela, proporcionar uma rotina com mais qualidade de vida e dignidade. “Todo ano era uma expectativa frustrada. Era promessa – e nada. A gente convivendo com os problemas de uma rua sem calçamento. Agora, graças a Deus e ao prefeito Cícero Lucena que está olhando para o bairro, vamos ter uma vida melhor, com mais condições de conforto e segurança”, agradeceu a moradora.

Ruas contempladas nesta ordem de serviço – Gumercindo Leite Sobrinho, Inácio Albino Neto, Olavo Correia de Amorim e São Luiz

Status do bairro no programa de pavimentação – O Planalto da Boa Esperança já teve 8 ruas inauguradas e 11 contratadas, totalizando mais de R$ 5 milhões em investimento.

Obras de infraestrutura no bairro:

Construção da piscina olímpica do Centro de Treinamento Ivan Tomaz (R$ 1.888.458,31)

Crei Maria Auxiliadora di Lorenzo (R$ 1.992.244,00)

Escola Cícero Leite (R$ 1.914.000,00)

Asfalto da Rua Marcos Albino Rafael (R$ 587.632,69)