Rede Municipal de Saúde conta com salas de vacina em diversos serviços na Capital

A Prefeitura de João Pessoa conta, ao todo, com 107 salas de vacinas destruídas pela cidade para garantir o cuidado da população. As salas estão localizadas nas unidades de saúde da família, Centro de Imunização, policlínicas municipais, Serviço de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE/CTA), Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras e nas maternidades públicas.

“Todas as salas de vacinas contam com enfermeiros e técnicos de enfermagem para garantir esse cuidado preventivo e monitoramento da caderneta e do cartão de vacina e, ainda, para auxiliar os pais e responsáveis no caso de dúvidas sobre os imunizantes disponíveis na Rede Municipal de Saúde”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “O importante é que as famílias não percam os prazos descritos no documento e garantam a dose necessária de proteção, de acordo com cada faixa etária”, completou o coordenador.

A Prefeitura também conta com equipes em três pontos móveis, que estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá. Essa prestação de serviço está disponível a partir do meio-dia e funciona até o horário de encerramento de cada estabelecimento.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

*exceção:Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

–Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso ao serviço, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).