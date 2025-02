Secretaria de Saúde mantém equipes de plantão para assistência aos foliões durante prévias de Carnaval

Os foliões que foram curtir as prévias de Carnaval em João Pessoa – Folia em Sol Maior – terão, além de uma festa muito animada, assistência em saúde nos próprios locais dos eventos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) elaborou um plano de ação para as noites dos desfiles dos blocos. Os trabalham já começam nesta sexta-feira (14), na Via Folia (Epitácio Pessoa), com a abertura da programação com o Bloco Vumbora.

Na Via Folia, as equipes de saúde estarão em dois pontos fixos estratégicos, sendo o primeiro na Rua Doutor Agrícola Montenegro, na lateral da Hobby Bichos; e o segundo na Avenida Epitácio Pessoa, nº 4756, tendo como ponto de referência a Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS).

Cada local contará com uma equipe multiprofissional para primeiros socorros, contando com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e apoio. As tendas terão insumos e materiais para pronto atendimento, a exemplo de maca, máscaras, monitores, luvas, desfibriladores, lancetas escalpes, medicamentos, bomba de infusão, tensiômetros, estetoscópios, biombos, entre outros.

“Nossas equipes estarão de prontidão para prestar toda a assistência necessária em saúde para os foliões que irão brincar nos festejos na Via Folia. Todos que necessitarem de atendimento em saúde contarão com um serviço de excelência, prestado por profissionais qualificados para tal finalidade. Durante as prévias, teremos três unidades fixas sendo apoiadoras para que todos brinquem com segurança na saúde”, destacou Juliana Neiva, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Samu 192 – Ainda no percurso da Via Folia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará de prontidão em vários pontos do percurso da festa. A estrutura do Samu será composta por uma equipe multiprofissional, distribuída em quatro motolâncias, duas unidades de suporte básico (USB), uma unidade de suporte avançado (USA), além de uma viatura de coordenação dos trabalhos e um operador de rádio no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A equipe do Samu terá um médico, nove enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, seis condutores socorristas, um operador de logística e um coordenador.

Folia de Rua e Cafuçu – Na abertura do Folia de Rua, dia 21, e do desfile do Bloco Cafuçu, dia 28, a assistência em saúde estará presente na área central da cidade. O ponto fixo de atendimento será na Praça Dom Ulrico, na Avenida General Osório, tendo como ponto de referência a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Nesse local terá estrutura para atender urgências, assim como imunização e testagem rápida das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

O Samu também estará presente nos eventos com três ambulâncias (sendo duas USB e uma USA), além de oito motolâncias formadas por quatro duplas de profissionais.