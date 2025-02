Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa define esquema de segurança para prévias carnavalescas

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa conta com um esquema especial de segurança para a abertura dos shows da Via Folia, nesta sexta-feira (14). Para a noite de abertura, que vai contar com o show do cantor Bell Marques, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) escalou mais de 100 guardas que atuarão no policiamento preventivo, tanto na Avenida Epitácio Pessoa quanto nas ruas do entorno da festa. Além disso, haverá servidores trabalhando no setor de inteligência, policiamento aéreo e no monitoramento através das câmeras.

“Nossa Guarda Civil atua de forma coordenada com as demais Forças de Segurança do Estado. Todos juntos num só propósito, o de termos uma prévia carnavalesca animada, saudável e, sobretudo, segura. Nossos mais de 100 servidores se reunirão na tarde desta sexta-feira, na Base da Guarda, no bairro Tambiá, e seguiremos em comboio para a Avenida Epitácio Pessoa, onde nos juntaremos as demais corporações para integrarmos um organizado esquema de segurança voltado para o evento”, afirmou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

O esquema de segurança pensado para a prévia carnavalesca conta ainda com monitoramento aéreo, realizado através dos drones, e com o ônibus de videomonitoramento, que já se encontra no corredor da folia. Além de um equipamento moderno de câmeras de monitoramento, o veículo também funciona como base móvel para reuniões e tomada de decisões.

“Além dos nossos drones e ônibus, ainda teremos guardas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) auxiliando também no monitoramento, visto que temos câmeras durante todo o percurso da Avenida Epitácio Pessoa”, explicou o secretário.

As equipes de policiamento preventivo também estarão dando apoio as fiscalizações de som automotivo na região. Em caso de necessidade, a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa pode ser acionada através do Disque 153.