Secretaria de Educação inicia as atividades esportivas no Centro Administrativo Municipal

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), através da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), iniciou, nesta quarta-feira (12), as atividades físicas e modalidades esportivas no ginásio poliesportivo, do Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro de Água Fria.

As aulas são oferecidas gratuitamente a crianças, adultos e idosos. Este ano foram oferecidas 1.650 vagas distribuídas principalmente para alunos da Rede Municipal de Ensino a partir dos seis anos de idade.

“É com muita alegria que nós estamos iniciando as atividades físicas e as atividades esportivas aqui no Centro Administrativo Municipal, vinculado à Secretaria da Educação e à Divisão de Educação Física e do Esporte Escolar. Hoje estamos fazendo esse acolhimento com todos os alunos e os usuários matriculados. Nós completamos todas as vagas disponíveis nas modalidades de judô, futsal, hidroginástica, natação, ginástica rítmica e basquete”, explicou Maurício Figueiredo, coordenador pedagógico das atividades físicas e esportivas do CAM.

De acordo com Maurício Figueiredo, nesta quarta-feira as aulas ministradas foram de judô e ginástica rítmica. As atividades físicas e modalidades esportivas acontecem nas piscinas e no ginásio poliesportivo do Centro Administrativo Municipal. Na última segunda-feira (10,) o prefeito Cícero Lucena e a secretária de Educação, América Castro, realizaram a entrega de uniformes e materiais esportivos.

A professora de Educação Física, Ana Patrícia, responsável pelas turmas de ginástica rítmica comentou que as crianças são apaixonadas pelos aparelhos da ginástica, as fitas e as bolas. “A galerinha tem energia com força e a atividade física é uma ótima opção para extravasar toda essa energia”, ressaltou.

De acordo com ela, as Olimpíadas despertaram ainda mais o interesse das mínis ginastas. “Os jogos olímpicos influenciaram demais! A história da ginasta Rebeca Andrade que veio a João Pessoa, entusiasmou muito as crianças. Elas se empolgaram muito, mesmo não sabendo, ainda, a diferença entre ginástica artística e ginástica rítmica, mas querem fazer ginástica”, destacou. “As Olimpíadas impulsionaram demais esse esporte!”, completou.

Rayane Arruda, mãe de Isabel, de 10 anos, e Clarice de sete anos, levou as filhas ao Centro Administrativo Municipal para as aulas de judô e ginástica rítmica. Isabel tem preferência pelo judô. “Prefiro o judô que tem mais disciplina”, frisou. Já Clarice, que está no 2º ano do Ensino Fundamental, contou que sua preferência é pela ginástica rítmica. “Ela treina em casa vendo os vídeos no Youtube e com as Olimpíadas ficou ainda mais empolgada”, contou a mãe. “Eu gosto da Rebeca Andrade”, disse Clarice.

O professor de Educação Física, responsável pelas turmas de judô, Tarunã Rodrigues, ministra aulas para várias turmas de veteranos e iniciantes, uma média de 20 a 30 alunos por turma. “No primeiro momento nosso foco não é a competição, mas muitos alunos que passam por aqui acabam se aprimorando e chegando a fazer parte das equipes paraibanas e nacionais”, comemorou.

Luís Augusto, de nove anos, é um dos alunos iniciantes no judô na escolinha de atividade esportivas do CAM. Ele foi acompanhado pela avó Maria José, moradora do bairro José Américo, que contou que o garoto já pratica há três anos. “Hoje vim trazer meu neto, que está muito feliz de poder continuar fazendo judô aqui em João Pessoa”, frisou. Ela relatou que morava no município de Caiçara com o neto, e se mudou para a Capital há cerca de um ano para que ele ficasse mais próximo da mãe, que trabalha em João Pessoa. “Melhorou muito a qualidade de vida, a saúde, e ele ficou mais perto da mãe e do pai. Ele está muito empolgado de poder continuar fazendo o judô que sempre gostou muito”, disse a avó.

Modalidades – De acordo com informações da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), são oferecidas modalidades aquáticas e esportivas para as crianças, a partir de seis anos de idade. As opções são natação, futsal, judô, bocha paralímpica, basquete, basquete em cadeira de rodas e ginástica rítmica. Já para adultos e idosos, é oferecida a hidroginástica. As atividades funcionam manhã e tarde, num horário contraturno a escola, exceto a hidroginástica.