ART&C e Maxmeio conquistam selo GPTW pela 3ª vez

As agências ART&C e Maxmeio alcançaram, pela terceira vez consecutiva, o selo Great Place To Work (GPTW), certificação que reconhece as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Neste ano, as agências obtiveram sua melhor pontuação desde que passaram a concorrer ao prêmio, em 2023, consolidando sua posição de destaque no mercado local e nacional.

O reconhecimento é resultado de um ambiente de trabalho que valoriza a inclusão, a diversidade e as melhores práticas de gestão. Para Arturo Arruda, um dos sócios das agências ao lado de Flávio Sales e João Daniel Vale, o selo reforça a filosofia empresarial adotada. “O GPTW é a prova de que estamos no caminho certo, crescendo com foco na satisfação dos clientes e dos nossos colaboradores”, afirma.

Com sedes físicas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Mato Grosso, além de atender grandes clientes em São Paulo e no Distrito Federal, a ART&C e a Maxmeio seguem expandindo sua atuação. Esse crescimento tem sido acompanhado por um alto nível de aprovação interna. “À medida que ampliamos nossa presença no mercado, mantemos o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho inclusivo e motivador. Esse é o resultado”, destaca João Daniel Vale.

Flávio Sales também celebra o feito, ressaltando a força da empresa no setor publicitário. “Somos a maior agência, a mais premiada e temos os colaboradores mais satisfeitos pelo terceiro ano consecutivo. Já podemos pedir música no Fantástico”, brinca.

A certificação do GPTW é baseada em uma pesquisa sigilosa, na qual os funcionários avaliam as condições de trabalho, benefícios e políticas de inclusão e diversidade da empresa. A conquista do selo pelo terceiro ano seguido reforça a credibilidade das agências e evidencia seu compromisso com um ambiente corporativo inovador e acolhedor.