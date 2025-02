ASSISTIR Club Brugge x Atalanta AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (12/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Club Brugge x Atalanta jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 14h45 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Club Brugge x Atalanta – Palpite, Notícias e Escalações

Data: 12 de fevereiro de 2025

Horário: 14h45 (Brasília)

Local: Jan Breydelstadion, Bruges

Competição: Champions League – Playoffs da fase eliminatória

Club Brugge e Atalanta BC se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs da fase eliminatória da Champions League, buscando uma vaga nas oitavas de final. Enquanto os belgas garantiram a última posição de classificação no novo formato da competição, a equipe italiana ficou perto de avançar diretamente ao mata-mata e tentará levar vantagem para a segunda partida.

Análise da Partida

O Club Brugge superou desafios difíceis para chegar até esta fase, terminando em 24º na classificação geral, após uma campanha que incluiu vitórias sobre Aston Villa e Sporting. Apesar de um revés contra o Manchester City (3-1), a equipe belga mostrou consistência ao longo do torneio. Agora, os comandados de Nicky Hayen tentam melhorar o desempenho em fases eliminatórias, evitando uma eliminação precoce como na derrota agregada por 7-1 contra o Benfica em 2023.

Do outro lado, a Atalanta viveu um drama na última rodada da fase de grupos ao empatar com o Barcelona e perder a chance de avançar diretamente às oitavas. A equipe de Gian Piero Gasperini, campeã da última Europa League, tem um elenco qualificado e uma defesa sólida, tendo sofrido apenas seis gols na primeira fase da Champions. Seu histórico recente contra clubes belgas é favorável, e um bom resultado fora de casa pode encaminhar a classificação.

Momento das Equipes

Club Brugge (últimos jogos):

✅ Vitória 3-1 vs. Leuven

➖ Empate 2-2 vs. Antwerp

❌ Derrota 1-2 vs. Anderlecht

❌ Derrota 0-2 vs. Juventus

➖ Empate 1-1 vs. Gent

✅ Vitória 3-0 vs. Genk

Atalanta BC (últimos jogos):

✅ Vitória 5-1 vs. Hellas Verona

➖ Empate 1-1 vs. Fiorentina

❌ Derrota 0-2 vs. Bologna

➖ Empate 2-2 vs. Barcelona

✅ Vitória 3-0 vs. Young Boys

✅ Vitória 4-1 vs. Torino

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Club Brugge: O técnico Nicky Hayen tem seu elenco completo à disposição, o que permite escalar força máxima para este jogo decisivo. O goleiro Simon Mignolet retorna ao gol após rodízio na Copa da Bélgica, enquanto o zagueiro colombiano Joel Ordonez continua sendo peça-chave na defesa.

Provável escalação do Club Brugge:

Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Atalanta BC: A equipe italiana lida com desfalques importantes. Scamacca, Scalvini e Kolasinac estão fora da temporada, enquanto Carnesecchi e Lookman também são ausências confirmadas. Por outro lado, reforços como Daniel Maldini e Stefan Posch foram inscritos e podem estrear.

Provável escalação da Atalanta BC:

Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui.

Palpite e Prognóstico

A Atalanta tem um ataque forte e uma defesa bem organizada, além de um retrospecto sólido fora de casa. O Brugge, por sua vez, precisa melhorar contra equipes italianas, já que não vence times da Serie A há 22 anos.

Palpite: Club Brugge 0-1 Atalanta BC

A Atalanta deve explorar sua organização tática e pode sair com uma vitória apertada, aproveitando a ausência de grandes desafios defensivos do Brugge na temporada.

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

