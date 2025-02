Prefeitura de João Pessoa dispõe de serviços para vacinação com atendimento até as 22h

A Prefeitura de João Pessoa dispõe de diversos serviços que atuam com prevenção para vacinação na Rede Municipal de Saúde funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. Aquelas pessoas que necessitarem tomar algum tipo de vacina, ou até mesmo fazer a atualização do cartão de vacinação, podem se dirigir a um desses serviços.

As unidades de saúde da família (USFs) contam com salas de vacinas que funcionam no período das 7h às 11h e das 12h às 16h. Os outros serviços são as policlínicas municipais e o Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, onde a imunização fica à disposição do público no horário das 8h às 16h, com doses para indivíduos de todas as idades.

Já os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá, que funcionam com horários estendidos para garantir a continuidade na assistência preventiva, com a oferta de todas as doses do calendário vacinal e contra a Covid-19. Os três locais abrem ao meio-dia e funcionam até o horário de encerramento de cada estabelecimento.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

*exceção:Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) ) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).