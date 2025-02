Governo de Mato Grosso do Sul reúne gestores para fortalecer a saúde pública – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Evento organizado pela SES e Cosems será dos dias 25 a 27 no Rubens Gil de Camilo e promoverá integração das gestões municipais, estadual e Ministério da Saúde

Para garantir uma gestão mais eficiente e integrada da saúde pública no Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado realiza, de 25 a 27 de fevereiro de 2025, o evento Acolhe Saúde: Construindo o Futuro da Saúde no Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e pelo Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), reunirá os 79 novos secretários municipais de saúde e suas equipes técnicas no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Com uma programação abrangente, o evento tem como objetivo capacitar os novos gestores, promover a troca de experiências e alinhar estratégias para enfrentar desafios da saúde pública nos municípios. Palestras, mesas-redondas e debates com especialistas abordarão temas como gestão de recursos, judicialização da saúde, saúde digital e atenção primária.

“Assumir a saúde de um município é um desafio imenso, que exige conhecimento, planejamento e, principalmente, parceria. Nossa missão aqui é fortalecer essa rede de apoio, garantindo que cada gestor tenha acesso às ferramentas e informações necessárias para tomar decisões que façam sua gestão ser a melhor possível para a população”, afirmou o titular da SES, Dr. Maurício Simões Correa.

Estão previstas no evento as presenças da Ministra da Saúde, Nísia Trindade; do presidente do Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Hisham Hamida; a presidente do Cosems de MS, Josiane de Oliveira; além das equipes técnicas de todos os municípios do interior do Estado. O governador Eduardo Riedel participa da abertura do evento, às 18h do dia 25.

Ação conjunta

Neste ano, o evento que tradicionalmente é realizado pelo Cosems para receber e orientar os novos secretários de saúde ganhou o reforço da SES, com a participação do Governo do Estado. “O Acolhe Saúde é mais do que um evento de capacitação; é um momento marcante para a saúde nas gestões que estão iniciando neste ano, a abertura do caminho para a construção do trabalho integrado e eficiente que iremos desenvolver juntos como secretarias”, adianta a secretária-adjunta da SES, Crhstinne Maymone.

No encontro, haverá suporte técnico para os gestores e suas equipes, que vão receber orientações sobre gestão e as especificidades na área da saúde, abordando temas com os quais eles irão se deparar no dia a dia.

“Este evento marca um momento importante para a saúde pública do nosso Estado, reunindo gestores e equipes técnicas para fortalecer o trabalho conjunto entre municípios e Estado. O Acolhe Saúde não é apenas um espaço de capacitação, mas também de diálogo e construção coletiva, onde podemos trocar experiências, discutir desafios e buscar soluções práticas para melhorar a gestão da saúde nos nossos municípios. O Cosems-MS está comprometido em apoiar cada gestor nessa caminhada, promovendo a integração e o fortalecimento do SUS no Mato Grosso do Sul”, finaliza a secretária municipal de Saúde de Deodápolis e Presidente do Cosems-MS, Josiane de Oliveira Silva Corrêa.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Bruno Rezende/Arquivo