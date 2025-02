Cícero Lucena entrega 20 novos ônibus escolares para beneficiar mais 5 mil alunos da Rede Municipal de Ensino

Dentro dos avanços na Rede Municipal de Ensino, que já ganhou 42 escolas reconstruídas e programas pedagógicos inovadores, a Prefeitura de João Pessoa avança para a renovação e ampliação da frota do transporte escolar, com a aquisição de 20 novos ônibus. Nesta sexta-feira (7), o prefeito Cícero Lucena entregou os veículos – modernos, com ar-condicionado e itens de acessibilidade para beneficiar cerca de 5 mil crianças, incluindo alunos com alguma deficiência.

A solenidade foi realizada na área externa do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor, onde o gestor da Capital destacou a medida importante para fortalecer a inclusão, além de criar condições para que mais estudantes possam chegar no ambiente escolar com conforto e segurança, combatendo a evasão escolar.

“Hoje a Rede Municipal de Ensino tem mais de 10% da população estudando nas nossas turmas e algumas dessas crianças precisam e têm necessidade do transporte para chegar até a escola. Principalmente aqueles que têm alguma deficiência, onde esses 20 ônibus, com acessibilidade para o cadeirante, com ar-condicionado, proporcionando mais conforto e segurança, também para aqueles que trabalham no transporte”, afirmou o prefeito.

Avanço e renovação da frota – A secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, informou que a gestão municipal já adquiriu 40 novos ônibus climatizados, com tecnologia moderna, passando de 26 unidades, em 2021, para 66 no início deste ano letivo. A frota renovada e ampliada passa a oferecer mais conforto e segurança para os alunos, incluindo crianças com deficiência, atípicas ou não.

“A gente tem uma demanda muito grande de busca de crianças com o Transtorno do Espectro Autista, além dos nossos alunos do circular, onde os ônibus do Município não conseguem chegar até os bairros distantes, que não têm a linha própria. São cerca de 5 mil alunos que são transportados diariamente, e agora com 21 dos novos, essa frota vai ser toda renovada. Hoje, a gente tem 66 ônibus que estão chegando, era uma frota de 26 ônibus somente, então a gente tem 200% a mais de ônibus circulando hoje na Educação do Município de João Pessoa”, ressaltou América Castro.