CBF sorteia confrontos de Botafogo-PB e Sousa; veja possíveis adversários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2025 em um hotel no Rio de Janeiro. O evento definirá os jogos da próxima fase do torneio, que é conhecido por sua emoção e por proporcionar duelos entre clubes de diferentes divisões do futebol nacional. Botafogo-PB e Sousa são os representantes do a Paraíba no torneio, que está marcado para se iniciar no dia 19 de fevereiro.

(Foto: Divulgação/CBF)

O sorteio conta com oito potes referenciados de A a H e é dirigido. Clubes do Pote A enfrentam clubes do Pote E, enquanto times do Pote B enfrentam equipes do F. Já times do Pote C encaram clubes do Pote G. Os times do Pote D pegam as equipes do Pote H. A divisão dos clubes dentro dos potes é feita pela sequência do Ranking Nacional de Clubes da CBF, e cada pote tem oito clubes cada.

Atualmente na 53ª posição do ranking, o Botafogo-PB está no Pote C e vai encarar algum time do G. As possibilidades são: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Já o Sousa figura na 69ª posição, estando no Pote E. O time pode enfrentar os melhores ranqueados do país, que estão no Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco são as opções.

Pelo regulamento da Copa do Brasil 2025, as duas primeiras fases são em partidas apenas de ida, e um empate leva a decisão para a próxima fase para os pênaltis. Na primeira fase, os clubes piores ranqueados de cada confronto joga em casa. Desse modo, o Sousa joga em casa na primeira fase, enquanto que o Botafogo-PB vai jogar fora obrigatoriamente.

Confira abaixo os potes do sorteio da Copa do Brasil 2025

Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco.

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco. Pote B: Brusque, Ceará, Coritiba, Criciúma, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória.

Brusque, Ceará, Coritiba, Criciúma, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória. Pote C: ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense.

ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense. Pote D: Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS.

Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS. Pote E: Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis.

Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis. Pote F: Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso.

Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso. Pote G: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN. Pote H: Barcelona de Ilhéus, Barcelona-RO, Capital-DF, Dourados-MS, Guarany de Bagé, Independência-AC, Jequié, Oratório, União-TO e Votuporanguense.

