Ações de educação ambiental da Emlur e Semam chegam às praias do Seixas e da Penha

As ações de educação ambiental da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) chegam às praias dos Seixas e da Penha, neste sábado (8). Por meio do programa Amigos da Praia, os agentes ambientais vão abordar as pessoas na faixa de areia sobre o correto descarte de resíduos e entregar sacolas para o acondicionamento dos materiais. Já no domingo (9), as equipes fazem o trabalho educativo na Praia do Sol, que passou a fazer parte do programa neste ano.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, afirma que este já é o quarto ano de atividades do programa, que conta com o apoio da população e de organizações não-governamentais ligadas à preservação do meio ambiente. “Quando abordadas por nossas equipes, as pessoas elogiam nosso trabalho e destacam a importância de não jogar resíduos como embalagens de plástico na areia da praia”, observou.

Segundo a diretora de Educação Ambiental da Emlur, Kênia Chaves, a concentração das atividades será às 9h, na área de estacionamento, entre a praia dos Seixas e a da Penha. “Em seguida, os agentes ambientais se dividem em grupos para abordar os frequentadores das praias, incluindo banhistas, vendedores ambulantes, comerciantes e praticantes de atividades físicas”, comentou.

A Semam disponibiliza à população mudas de árvores nativas e orienta os interessados sobre como fazer o plantio das espécies. Entre as atividades do programa Amigos da Praia está o plantio de coqueiros em áreas de preservação permanente.

A programação segue até o próximo dia 15, com encerramento na praia de Tambaú. As atividades começaram no último dia 25 e já passaram pelas praias de Tambaú, Cabo Branco, Bessa e Barra de Gramame.

Programação

08/02 (sábado) – Praia dos Seixas e Praia da Penha (área de estacionamento) – 9h

09/02 (domingo) – Praia do Sol (faixa de areia) – 9h

15/02 (sábado) – Encerramento – Praia de Tambaú (Busto de Tamandaré) – 9h