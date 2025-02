Cícero Lucena entrega 42ª escola reconstruída pela Prefeitura e projeta novo padrão de ensino tecnológico para toda a rede de João Pessoa

Uma área extensa, preenchida por bancos, anfiteatro, ginásio poliesportivo e auditório. A parte interna, além de ambientes climatizados, biblioteca, sala Google e espaço Maker completam a nova estrutura da Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale, no bairro do Altiplano, entregue nesta quinta-feira (6) pelo prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra, que recepcionaram os alunos para o início do ano letivo cheio de novidades. O prefeito lembrou que essa já é a 42ª unidade escolar reconstruída pela Prefeitura e reforçou que esse padrão mais moderno, seguro, confortável e tecnológico vai chegar em toda a Rede Municipal de Ensino.

“Um modelo da escola moderna, eficiente, capaz, humanizada, acolhendo crianças com deficiência, mas também convivendo com tecnologias e com esse olhar futurista. Temos Lego, temos essa sala Google com projetores touchscreen, temos salas de biblioteca, temos tablet para as nossas crianças, Chromebooks para os nossos professores, reconhecimento facial para o acesso dos alunos e dos profissionais. Então, é essa escola que, sem dúvida nenhuma, está no nível das melhores escolas particulares”, afirmou o prefeito durante solenidade, que contou com apresentação musical dos alunos e de um grupo de ciclistas.

Mudança de cenário – O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que a atual gestão municipal encontrou, em janeiro de 2021, escolas com obras paralisadas e um cenário nada animador para a Educação, que foi modificado com o modelo atual. “Esse é o papel da nossa gestão, melhorar cada vez mais as nossas escolas, dar condição aos alunos, aos pais, mas principalmente também aos professores, que eles se sintam bem em estar num ambiente saudável, como são as escolas”, afirmou.

Educação de referência – As inovações, qualidade da estrutura física e programas pedagógicos das escolas municipais estão se refletindo num ensino mais eficiente e que atrai, cada vez mais, novos estudantes. A secretária de Educação de Cultura, América Castro, informou que a Rede Municipal de Ensino está ganhando 15 mil novas matrículas, 50% a mais do que o esperado. Outro dado, segundo ela, é que a rede municipal está formando 91% dos estudantes do fundamental II, em média de 16 anos. Em nível de capitais do Nordeste este índice é de 86%.

“Esse é um sinal que a comunidade está reconhecendo a qualidade do nosso ensino. O cuidado dos nossos professores, dos nossos educadores, a estrutura física e a tecnologia das nossas escolas. Eu tenho certeza absoluta que esse ano nós vamos avançar ainda mais nos resultados do aprendizado”, afirmou a secretária.

A diretora administrativa da Escola Anita Trigueiro, Marilani Miranda, informou que são mais de 500 alunos na unidade escolar, do fundamental I e II, beneficiados com uma escola nova, que vai oferecer melhores condições de aprendizagem. “Os alunos merecem, a comunidade escolar merece essa escola nova, com toda estrutura para que os alunos fiquem mais concentrados, desempenhem melhor as suas atividades”, afirmou.

Intervenções na unidade, com investimento de R$ 728 mil:

-Construção da quadra de areia

-Construção de auditório

-Reforma do ginásio

-Pintura

-Polimento de piso

-Forro de PVC na passarela

-Revitalização de rejunte

-Recuperação do guarda-corpo

-Manutenção da parte elétrica

-Substituição de fechaduras