saiba como chega o Vitória, adversário do Sousa na 2ª rodada da Copa do Nordeste

A próxima parada do Sousa na Copa do Nordeste de 2025 não será fácil. A equipe paraibana visita o Vitória, no Barradão, às 21h30 desta terça-feira (4), para enfrentar um dos times mais tradicionais da região. O adversário baiano, que detém quatro títulos do torneio, vem de boa fase e é líder do Campeonato Baiano, além de estar invicto na temporada.

Vitória chega embalado para encarar o Sousa na Copa do Nordeste. (Foto: Victor Ferreira/Vitória)

O Vitória é uma das equipes mais representativas do futebol nordestino e brasileiro. Com quatro conquistas da Copa do Nordeste (1997, 1999, 2003 e 2010), o time baiano também soma 30 títulos estaduais, sendo o último conquistado em 2024, após sete anos de jejum. Na atual temporada, o Leão da Barra tem se destacado no Campeonato Baiano, onde venceu três de seus seis jogos e empatou outros três, liderando a competição com 12 pontos, três à frente do rival Bahia.

Na Copa do Nordeste, o Vitória começou sua trajetória com um empate em 2 a 2 contra o CRB, no estádio Rei Pelé. Agora, o time comandado por Thiago Carpini espera manter o bom desempenho em casa diante do Sousa, que vem de campanha invicta até o momento e também lidera seu respectivo estadual, o Campeonato Paraibano.

