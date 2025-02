Projeto ‘Viva o Centro com Música’ traz concertos gratuitos em fevereiro

Com um repertório que mistura canções de ópera com marchinhas, frevos, cirandas e até sambas. Assim será o projeto ‘Viva o Centro com Música’, que abre o mês de fevereiro, nesta quarta-feira (5), com concertos gratuitos no Centro Cultural São Francisco, sempre a partir das 17h30. O projeto acontece todas as quartas, quintas e sextas-feiras, e a entrada e o estacionamento são gratuitos para todos os públicos.

Nesta quarta-feira, às 17h30, se apresenta a Curta Ópera PB, com repertório encantador com músicas de cinema, incluindo a emocionante ‘Ave Maria’, de Franz Schubert, compositor austríaco que viveu muitos anos em Viena. A partir das 18h15, é a vez do Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz, que apresenta um repertório variado de gêneros musicais. O grupo tem uma formação bastante versátil, podendo se apresentar com quatro ou até sete saxofonistas, sendo eles: Gilbert Monteiro (Sax Soprano), Erick Almeida (Sax Soprano), Isaac Santos (Sax Alto), Klauniston Gomes (Sax Alto) Andrea Tejera (Sax Alto), Francisco Júnior (Sax Tenor), Moisés Rodrigues (Sax Barítono).

A proposta do grupo é alcançar públicos distintos, trazendo um repertório variado em ritmos e estilos musicais, proporcionando uma maior disseminação cultural da música instrumental. O grupo de canto lírico paraibano surgiu em 2024, após apresentações no projeto ‘Viva o Centro com Música’, no Centro Cultural São Francisco. É formado por quatro cantores líricos: Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Eduardo Cunha Lima, além de dois pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira. Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio.

Na quinta-feira (6), às 17h30, haverá canto, piano com Ave Maria de Schubert. Às 18h15, a big band Rubacão Jazz se apresenta com sua sonoridade vibrante e um repertório que vai do frevo ao jazz, incluindo clássicos internacionais e composições de artistas locais. A Rubacão Jazz é uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo.

Com mais de dez anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do frevo ao jazz, passando pelos clássicos estrangeiros e músicas de compositores e arranjadores locais.

Já na sexta-feira (7), a partir das 17h30, é o dia dedicado à ópera com a apresentação da obra-prima ‘Orfeu e Eurídice’, uma ópera de Christoph Willibald Gluck, estreada em 1762 em Viena, que marca uma revolução na ópera ao simplificar a estrutura musical e enfatizar a expressão emocional. Baseada no mito grego de Orfeu, narra a história do músico lendário que desce ao submundo para resgatar sua amada Eurídice, morta tragicamente. Comovido pelo amor e pela música de Orfeu, Plutão permite que ele a leve de volta à vida, sob a condição de não olhar para ela até chegarem à superfície. Orfeu sucumbe à dúvida e quebra a regra, perdendo Eurídice novamente, mas a obra oferece um final feliz, com os deuses intercedendo para reuni-los.

Em seguida, no mesmo dia, às 18h15, se apresenta o combo ‘JP Bone’, um quarteto de trombones da cidade de João Pessoa, fundado em 2014, formado atualmente por músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba e Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Todos os integrantes fazem parte do grupo de pesquisa em performance e pedagogia do trombone, além de membros da diretoria da Associação de Trombonistas da Paraíba (ATPB), sendo eles, os professores Sabiano Araújo, Robson Franklyn, Rogério Vicente (Trombone Tenor), e o Prof. Dr. Alexandre Ferreira (Trombone Baixo).

A proposta do quarteto em relação ao repertório é difundir os mais variados gêneros musicais brasileiros, como também importantes obras da música clássica ocidental, buscando uma apropriação dos estilos musicais por meio de um estudo histórico e formal das músicas. Além disso, o grupo busca em seus ensaios o refinamento e excelência técnica, por meio de discussões sobre conceitos e possibilidades interpretativas do trombone, procurando sempre proporcionar uma experiência estética de qualidade aos ouvintes.

Viva o Centro com Música – É uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP) e da Agência de Inovação e Tecnologia (Inovatec-JP), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. O projeto busca revitalizar o Centro Histórico através da cultura e democratizar o acesso à música de qualidade, utilizando tecnologias inovadoras para gravação e sonorização.

Serviço:

Viva o Centro com Música

Datas: 5, 6 e 7 de fevereiro de 2025

Horário: a partir das 17h30

Local: Centro Cultural São Francisco

Entrada gratuita