Serra Branca atropela a Picuiense por 8 a 0 e assume vice-liderança do Paraibano

A tarde de segunda-feira no Estádio Amigão foi de sol e chuva. Sol na paisagem e chuva de gols. Foi esse o ambiente que reinou na maior praça esportiva de Campina Grande, na partida entre Serra Branca e Picuiense, pela 6ª rodada do Campeonato Paraibano. No placar, um 8 a 0 histórico, que marca a maior goleada do estadual deste ano até aqui e a maior goleada da história do Serra Branca imposta a um adversário. Yuri Tanque, duas vezes, Matheus, Victor Ferraz, Wanderson, Mário, Carlos Renato e Erick, este último contra, marcaram para o Carcará.

Wdeyvison Arruda

Em uma tarde bem ensolarada no Amigão, o jogo foi de uma primeira etapa de poucas chances claras. Ainda assim, o Serra Branca foi bem competente. Além de ter sido melhor, não precisou de um grande volume para garantir uma vitória tranquila. Yuri Tanque duas vezes e Matheus Santana uma vez fizeram os três gols do time na primeira etapa, encaminhando a vitória do clube sobre a Picuiense.

O sol continuou bem presente no segundo tempo. Mas houve chuva. Só que de gols. O Serra Branca se impôs com grande facilidade na segunda etapa. Victor Ferraz, Wanderson, Mário, Carlos Renato marcaram uma vez cada um. Erick ainda marcou contra. No fim, um 8 a 0 que coloca o Serra Branca de novo no G-4 do Campeonato Paraibano, passando Botafogo-PB e Treze, e chegando à terceira posição do estadual.

Com a vitória por 8 a 0, o Serra Branca saiu da quinta posição e foi para segunda colocação. O time agora tem os mesmos 10 pontos de Botafogo-PB, Campinense e Treze, mas tem um saldo melhor do que os três adversários. Já a Picuiense segue na lanterna com um ponto.

Na próxima rodada, no domingo, a Picuiense recebe o Auto Esporte-PB às 16h no Estádio Amigão. Já o Serra Branca visita o Esporte de Patos às 17h, no Estádio José Cavalcanti.

