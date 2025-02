Instituto Cândida Vargas reforça cuidados com a saúde bucal de bebês

A saúde bucal de bebês prematuros exige atenção especializada devido à imaturidade dos órgãos e sistemas, incluindo as estruturas orais. No Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, esses cuidados são parte de um atendimento multidisciplinar que busca garantir o pleno desenvolvimento dos recém-nascidos e promover a qualidade de vida das famílias atendidas.

Bebês prematuros têm maior risco de desenvolver alterações como defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário (DDE), alterações no palato, oclusão inadequada e variações no tamanho dos dentes. Esses defeitos tornam os dentes mais porosos, favorecendo a retenção de placa bacteriana e aumentando as chances de cáries, especialmente quando associados a uma dieta inadequada e à má higiene bucal.

O coordenador de Odontologia do ICV, Lindoaldo Xavier, destaca a importância de um olhar especializado para esses casos. “A imaturidade das estruturas orais dos bebês prematuros os torna mais vulneráveis a problemas no desenvolvimento. Aqui no Instituto Cândida Vargas, garantimos uma assistência multidisciplinar, com odontopediatras, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, para que cada bebê receba os cuidados necessários desde os primeiros dias de vida”, ressaltou.

Além dos cuidados específicos com a saúde bucal, a postura corporal, a posição da cabeça e as habilidades orais do bebê prematuro também precisam de acompanhamento constante. Uma equipe integrada do ICV trabalha na prevenção de alterações secundárias, contribuindo para um desenvolvimento mais harmonioso e saudável.

Para Camila Castelo Branco, coordenadora de Saúde Bucal de João Pessoa, o acompanhamento precoce é essencial. “Assim como qualquer bebê, o prematuro deve ser avaliado por um odontopediatra o mais cedo possível. Isso permite detectar alterações no desenvolvimento das estruturas orais e orientar os pais sobre cuidados com a higiene bucal, que deve começar assim que o primeiro dente irromper. Esses cuidados são fundamentais para evitar problemas futuros, como o surgimento de cáries”, enfatizou.

Outro ponto destacado pela equipe do ICV é a importância do leite materno, especialmente para os prematuros. Rico em nutrientes essenciais, o leite materno não apenas reduz os índices de morbimortalidade, mas também promove o desenvolvimento das estruturas bucais e melhora a imunidade.

No caso de bebês prematuros, que frequentemente apresentam dificuldades na sucção, deglutição e respiração, o leite ordenhado da mãe é oferecido inicialmente por sonda, depois no copinho, e, finalmente, no seio materno.

“A amamentação não é apenas uma fonte de nutrição, é também um estímulo para o desenvolvimento adequado da cavidade oral. Aqui no Instituto Cândida Vargas, orientamos as mães sobre técnicas de ordenha e manejo da alimentação, garantindo que cada bebê possa se beneficiar do leite materno mesmo nas condições mais desafiadoras”, explica Lindoaldo Xavier.

Prevenção para a saúde bucal – A higienização oral deve começar assim que o primeiro dente aparecer e as famílias são orientadas a evitar alimentos cariogênicos, que podem aumentar o risco de cáries. “Nosso trabalho no ICV vai além do cuidado imediato, buscamos conscientizar as mães sobre a importância de manter a higiene bucal e fazer o acompanhamento odontológico regular. O cuidado começa cedo e isso faz toda a diferença no futuro da criança”, reforça o coordenador.