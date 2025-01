Pesquisa para combustíveis do Procon-JP registra menor preço da gasolina praticado a R$ 5,890

O menor preço da gasolina comum para pagamento à vista está sendo comercializado a R$ 5,890 (Elesbão – Água Fria), registra pesquisa comparativa para combustíveis realizada pelo Procon-JP, R$ 0,16 mais caro que o registrado no levantamento do último dia 9 de janeiro. O maior preço está sendo praticado a R$ 6,200 (Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno), R$ 0,11 mais caro que a semana passada. O produto está com média de R$ 6,172, com diferença de R$ 0,31 e com variação de 5,3%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

Esta semana a fiscalização do Procon-JP notificou 51 postos de combustíveis para apurar se está havendo irregularidade no preço da gasolina nos valores praticados nas bombas desde o último final de semana, que subiu cerca de 40 centavos, 10% a mais que o preço encontrado na última pesquisa realizada pelo Procon-JP no dia 9 de janeiro. A cada notificação emitida, os postos têm um prazo de 48h par justificarem o aumento junto ao órgão e explicarem o motivo do aumento. Os estabelecimentos também ficam obrigados a entregar as últimas notas fiscais de compra e venda dos combustíveis para análise.

Para pagamento no cartão, o preço da gasolina comum varia entre R$ 6,270 e R$ 6,290. O Procon-JP, que realizou a pesquisa em 109 postos que estavam em atividade no dia 15 de janeiro, traz o preço da gasolina aditivada oscilando entre R$ 6,130 (Posto Almeida – Novais) e R$ 6,510 (Maxi – Oitizeiro). A média está em R$ 6,305, a variação em 6,2% e a diferença em R$ 0,38.

Álcool – O álcool também registra aumento de preço nas duas pontas, com o menor saindo de R$ 3,900 para R$ 4,080 (Ferrari – Centro) e o maior saindo de R$ 4,290 para R$ 4,400 (Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno). A diferença está em R$ 0,32, a variação em 7,8% e a média em R$ 4, 298.

S10 – A pesquisa mostra, ainda, que o diesel S10 reduziu o menor, que saiu de R$ 5,580 para R$ 5,790 (Postos Triunfo – Torre, Texas – Funcionários II, Auto Posto – Valentina e Mastergás – Tambauzinho), com o maior se mantendo em R$ 6,190 (8 postos). A variação no preço do produto está em 6,9%, a diferença em R$ 0,40 e a média em R$ 6,070.

Diesel comum – O diesel comum foi outro combustível que aumentou nas duas pontas, com o menor subindo de R$ 5,550 para R$ 5,790 (Independência – Tambiá) e o maior de R$ 5,990 para R$ 6,090 (Elesbão – Água Fria e Shopping Bessa e FX – Bessa). A média do produto está em R$ 6,031, a diferença em R$ 0,30 e a variação em 5,2%.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também aumentou o menor preço, com o produto saindo de R$ 4,590 para R$ 4,990 (8 postos), com o maior permanecendo em R$ 5,090 (cinco postos). A pesquisa esteve em 13 revendedores que estavam em atividade no dia 15 de janeiro.

