Hospital Infantil do Valentina alerta sobre síndromes respiratórias e orienta em que casos procurar atendimento de urgência

Durante o verão, dias de férias e muito calor, o surgimento de viroses é mais comum do que em outros momentos do ano. Neste período, ocorre a alta sazonalidade da síndrome respiratória infantil e há uma frequência maior de crianças nos serviços de saúde. Em João Pessoa, o Hospital Municipal Infantil do Valentina (HMV) é referência no atendimento pediátrico de urgência e emergência e faz um alerta sobre os cuidados que os pais e responsáveis devem ter com as crianças neste período.

De acordo com a pediatra Tânia Menezes, diretora-geral do HMV, alguns cuidados básicos são fundamentais para a prevenção contra as síndromes respiratórias. “É importante lavar bem as mãos, evitar locais fechados e aglomerações, mas se estiver em algum lugar com acúmulo de pessoas, fazer uso de máscara. No retorno às aulas, se a criança estiver doente, não levar para a escola, evitando passar o vírus para outras crianças. Assim, conseguimos minimizar os efeitos deletérios das síndromes respiratórias infantis”, explicou.

A médica também chamou atenção para a importância da atualização do calendário de imunização da criança. “A vacina vai evitar a proliferação do vírus e, caso adoeça, evitará que a criança evolua para um quadro mais grave. Então é muito importante que os pais levem seus filhos até uma unidade de saúde para que um profissional avalie se o cartão de vacinas está atualizado”, afirmou.

Onde buscar atendimento – Além dos cuidados básicos de prevenção, é importante saber qual é o serviço mais adequado para levar a criança, no caso dela estar com sintomas de síndromes respiratórias. Segundo a pediatra Tânia Menezes, sintomas gripais leves como tosse, coriza e febre baixa, sem comprometimento do quadro geral, o atendimento pode ser realizado na unidade de saúde da família (USF) do bairro da criança.

Quando os sintomas são agudos e mais intensos como febre recorrente, falta de apetite e desconforto respiratório leve, com pouco comprometimento do estado geral, os pais e responsáveis devem se encaminhar a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Se os sintomas se agravarem e a criança começar a ficar prostradinha, com estado geral abatido, então deve procurar o pronto socorro de um hospital infantil”, pontuou.

Classificação de Risco – Atualmente, nas UPAs e nos hospitais de João Pessoa, o atendimento é realizado por meio do Protocolo Manchester de Classificação de Risco, instituído pela portaria nº 082/2024, do Ministério da Saúde, como metodologia oficial a ser utilizada nas portas de entrada dos serviços de urgência e emergência municipais no processo de triagem dos pacientes, classificando a gravidade do quadro clínico de cada um. Assim, os pacientes considerados mais graves são atendidos com prioridade.

A classificação é feita de acordo com as queixas e sintomas, além dos principais fatores, ou seja, aqueles que impactam o tempo em que o paciente pode esperar, como risco de morte, escala de dor, hemorragia, nível de consciência, temperatura, glicemia, entre outros.

Os pacientes classificados com a cor vermelha (emergência) deverão ser atendidos imediatamente, cor amarela (urgência) deve ser atendida em até 30 minutos, cor verde (urgência menor) em até 120 minutos, e a cor azul (baixa complexidade) pode aguardar até 240 minutos

“Aquela mãe que leva uma criança, que seria de classificação verde ou azul e poderia ser atendida numa USF, pode esperar até 240 minutos. Então é importante os pais compreenderem e terem paciência, porque se ele já está com quase 240 minutos, mas chegam outras crianças com classificação amarela, estas terão prioridade de passar a frente das que estão classificadas como verde. O ideal é levar a criança ao serviço mais adequado para evitar aglomerações nos hospitais”, destacou a pediatra Tânia Menezes.

Serviço – Referência na assistência a crianças e adolescentes e atendendo casos de urgência e emergência pediátrica, o Hospital do Valentina está localizado na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, 274, no bairro Valentina Figueiredo. Já as UPAs da Capital, que também atendem urgências pediátricas, estão localizadas nos bairros Jardim Oceania, Bancários, Cruz das Armas e Valentina Figueiredo.