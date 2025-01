Samu-JP registra 14.165 trotes no ano de 2024

Samu-JP registra mais de 14 mil trotes em 2024. Jornal da Paraíba

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) recebeu 14.165 trotes em 2024, o que corresponde a 5,5% das 256.590 chamadas registradas ao longo do ano.

Embora o número represente uma redução em relação a 2023, quando foram registrados 21.794 trotes, 8,8% do total, a prática ainda preocupa, pois compromete o atendimento de emergências reais.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Qualidade do Samu-JP, Vinícius Lemos, apesar das campanhas educativas realizadas, ainda há pessoas que insistem em fazer chamadas falsas, afetando diretamente o tempo de resposta das equipes: “a partir do momento que a gente tem um trote, a gente deixa de atender alguém que realmente esteja necessitando.”

O Samu-JP tem investido em ações educativas para conscientizar a população sobre os prejuízos da prática. As iniciativas incluem palestras em escolas, unidades de saúde e outros órgãos públicos, além de campanhas em meios de comunicação. “Vamos continuar tentando combater essa prática com o trabalho de educação continuada, com palestras, com as orientações, por meio do nosso Núcleo de Educação Permanente”, afirmou Vinícius.

Fazer trote ao Samu é crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, que tipifica a falsa comunicação de crime com pena de detenção de um a seis meses ou multa. As chamadas identificadas como trotes são registradas em um banco de dados, sendo contabilizada em estatísticas e, posteriormente, encaminhado a delegacias e Procuradoria para providências cabíveis

O Samu pode ser acionado pelo número 192 para emergências. O serviço é gratuito e pode ser solicitado por telefone fixo ou celular. São atendidas vítimas de crises hipertensivas; problemas cardíacos; intoxicação; trabalho de parto; perdas de consciência; urgências diabéticas; hemorragias; paradas cardiorespiratórias; AVC, trauma, envenenamento, afogamento, choque elétrico, queimaduras graves, além de tentativas de suicídio, urgências psiquiátricas (surtos), entre outros.