Emlur amplia serviços de limpeza nas praias com realização de shows e aumento do número de turistas

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) amplia os serviços de limpeza durante o Verão em razão das atividades culturais nas praias e o aumento do número de visitantes na alta estação do turismo. A partir deste sábado (4), começa a segunda edição do Festival Forró Verão, com shows gratuitos na praia de Tambaú e, para dar conta da maior produção de resíduos, a Emlur montou uma operação de limpeza com mais de 300 agentes para realizar as ações de coleta de resíduos, catação na faixa de areia e varrição da calçadinha.

“As operações durante o Forró Verão serão similares ao que fizemos no Réveillon, na orla de João Pessoa. A partir das 5h, nossos agentes de limpeza iniciam os serviços, com a meta de deixar tudo limpo até as 10h. Neste sábado, faremos um teste, considerando a quantidade de público e a geração de resíduos. Caso seja necessário, ampliaremos a operação de limpeza.”, explicou o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Os shows do Forró Verão ocorrerão aos sábados até fevereiro. Neste sábado (4), sobem ao palco montado no Busto de Tamandaré Limão com Mel, Waldonys, Banda Cascavel e Forró Pegado.

O superintendente da Emlur destacou que janeiro é o mês com a maior geração de resíduos em João Pessoa, devido à maior quantidade de pessoas na cidade, com a alta estação do turismo. Para manter a cidade limpa, a ampliação das atividades não ocorre apenas aos sábados, mas diariamente. Os serviços de varrição na calçadinha e catação na faixa da areia são realizados 24h por dia.

“Os agentes iniciam os serviços às 5h e se estendem até as 4h20 do dia seguinte. Durante o verão, ampliamos os horários, com agentes trabalhando durante a madrugada”, comentou a engenheira da Emlur, Raissa Fernandes. Além disso, a coleta de resíduos sólidos na orla é feita quatro vezes ao dia, recolhendo os materiais depositados nos contentores.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10