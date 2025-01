Operação de fiscalização interdita estabelecimento irregular em Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

Por MRNews



O Setor de Fiscalização de Posturas, ligado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM), realizou operação de fiscalização e interditou um estabelecimento comercial que operava irregularmente em Brigadeiro Tobias. A ação teve início na noite de segunda-feira (30) e avançou pela madrugada desta terça-feira (31).

Ao todo, sete pontos foram vistoriados, para checar denúncias de munícipes relativas à perturbação do sossego e outros tipos de irregularidades na cidade. A iniciativa foi realizada também em locais nos bairros Jardim Nova Esperança, Wanel Ville e Jardim Residencial Imperatriz.

Um estabelecimento no Jd. Nova Esperança e outro no Jd. Residencial Imperatriz estavam fechados no momento da fiscalização, um em Brigadeiro Tobias funcionava legalmente, sendo que um no Wanel Ville, que operaria como trailer, não foi localizado no ponto informado via denúncia.

Porém, ainda em Brigadeiro Tobias, um estabelecimento teve que encerrar atividades, devido à constatação e multa por desvio de finalidade, pois foram apreendidos cigarros contrabandeados. O proprietário também foi notificado pela falta de alvará de funcionamento, atividade geradora de poluição sonora e por obstrução do passeio público (calçada). Ainda em Brigadeiro Tobias houve um caso de notificação por falta de alvará, assim como um no Jardim Nova Esperança.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).