Cícero Lucena entrega 80 apartamentos do primeiro residencial quilombola do Brasil construído no bairro de Paratibe

Oitenta famílias quilombolas começarão 2025 com uma nova história para contar. Agora, elas têm um lugar digno para morar e compartilhar novos sonhos com suas famílias. Isso está sendo possível porque o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, entregou, nesta segunda-feira (30), o Residencial Hélio Miguel da Silva, primeiro empreendimento habitacional vertical voltado para a população quilombola do Brasil, localizado no bairro Paratibe, na Zona Sul da Capital. A obra, construída pela Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), recebeu investimentos de R$ 10,8 milhões e está pronta para morar.

Durante a entrega do residencial, Cícero Lucena destacou a transformação pela qual o local passou. Antes, um assentamento com barracos e esgoto a céu aberto. Agora, cinco blocos, com 16 apartamentos cada, sendo 20 unidades habitacionais adaptadas para pessoas com deficiência (PcD). Os apartamentos possuem uma área de 51,44 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço.

“Há quatro anos eu estive aqui num assentamento muito pobre, muito sofrido, casa de papelão, de madeira, mas com muita organização e com muita esperança na minha pessoa por ter ganho a eleição. E Deus está me proporcionando hoje, entregando o primeiro condomínio quilombola do Brasil, premiado nacionalmente como projetos de habitação social e com respeito, além da qualidade dos apartamentos, o cuidado de acessibilidade, o lazer, a academia para prática esportiva. Vamos fazer o pequeno centro comercial, ou seja, dar dignidade e realizar um sonho que todos têm de ter a casa própria”, enfatizou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra também falou da emoção de ver todas as famílias quilombolas receberem uma moradia digna, com infraestrutura, lazer e inclusão. “Este é um dia emocionante não só para mim e para o prefeito Cícero, mas para vocês, que estão recebendo as chaves. Esse é um sonho que está sendo realizado. Cícero trabalhou muito para que esse condomínio fosse entregue ainda este ano, para que todos pudessem começar 2025 com sua nova casa. Quando fomos receber o prêmio e mostramos o projeto a vários prefeitos, vice-prefeitos e secretários, eu disse para copiarem porque o que é bom deve ser copiado”, ressaltou.

A secretária de Habitação do Município, Socorro Gadelha, lembrou que o projeto arquitetônico do residencial contempla área de lazer e convivência, quadra, horta comunitária, playground e academia para terceira idade.

“Isso é a gestão Cícero Lucena. Uma gestão de inclusão. São 80 apartamentos, 325 pessoas beneficiadas, uma grande festa hoje, entregando os apartamentos para que as pessoas possam morar com dignidade. Aqui era um terreno com esgoto a céu aberto, hoje é essa situação. Tudo com infraestrutura básica e de lazer, além da dignidade da moradia das famílias. Preparado para quem é cadeirante, para quem tem problema de acessibilidade, aqui no térreo. Tudo feito e proporcionado pela gestão Cícero, para os que mais precisam”, ressaltou.

Moradores comemoram – Roberto Santos representou os moradores do Residencial Hélio Miguel da Silva durante a solenidade de entrega das unidades habitacionais. Ele celebrou a mudança na vida das 80 famílias beneficiadas. “A alegria é imensa, nos emociona de ver, a gente que viveu aqui, presenciou como viviam essas famílias. E hoje a gente está vendo um projeto que foi para o papel, mas que não ficou no papel, foi para a realização, porque contou com pessoas comprometidas com a sociedade de João Pessoa. É uma felicidade ter um prefeito que tem esse olhar apaixonado pela periferia da cidade. Essas pessoas viviam em situação desumana e hoje a gente está aqui nessa maravilha, contemplando a realização de um sonho de tantas famílias, a realização da casa própria, do seu lar sagrado”, disse

Luana Santos da Silva, de 34 anos, vai ver a família, composta pelo marido João Vitor da Silva Pereira e mais cinco filhos, começar 2025 com o sonho da construção de um lar digno para todos. E a primeira visita foi a do prefeito Cícero e do vice Leo.

“Eu estou muito feliz e emocionada, porque foram muitos anos de luta, de sofrimento, aconteceram várias coisas nesses últimos anos. Não tenho nem explicação, é emoção demais. Começar 2025 de posse de vitória, que é um novo lar para chamar de nosso”, comemorou.

“É um sentimento de muita gratidão a Deus, primeiramente, e depois ao prefeito Cícero Lucena e ao vice-prefeito Leo Bezerra. A gente está feliz demais”, completou João Vitor.

Solenidade de entrega – O prefeito Cícero Lucena assinou o termo de entrega dos apartamentos na presença dos moradores do residencial e também de várias autoridades. Estiveram presentes o deputado federal Mersinho Lucena, o deputado estadual João Gonçalves, além dos vereadores Marcos Vinícius, João Corujinha, Marcilio do HBE, Rômulo Dantas e Bruno Farias, além de secretários municipais.