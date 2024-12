Empresário revela se Cuello, do Athletico-PR, vai para o Vasco

O Vasco segue ativo no mercado de transferências visando reforçar a equipe para a temporada 2025. No entanto, uma das especulações recentes envolvendo o clube foi descartada diretamente pela fonte: o empresário do meio-campista Tomás Cuello, do Athletico-PR, esclareceu a situação do jogador em relação ao interesse do Vasco.

Vasco ainda não fez proposta por Cuello

Em entrevista divulgada pelo canal Detetives Vascaínos, o representante de Cuello afirmou que o Vasco não apresentou nenhuma proposta oficial pelo atleta. Apesar dos rumores sobre uma possível negociação, o empresário destacou que não houve qualquer tipo de contato formal por parte do clube carioca.

Cuello, que é uma das peças importantes do elenco do Athletico-PR, despertou interesse de várias equipes nos últimos meses. Com 25 anos, o meia-atacante argentino tem se destacado por sua versatilidade, velocidade e capacidade de criar jogadas ofensivas.

Reforços para 2025: o que o Vasco busca?

Após a confirmação de Fábio Carille como treinador, a diretoria do Vasco intensificou os esforços para a contratação de novos reforços. Entre as prioridades estão nomes para o setor defensivo e ofensivo. Lucas Freitas, zagueiro revelado na base do Flamengo, já foi anunciado como o primeiro reforço, enquanto outros nomes estão sendo analisados, como Guilherme, do Santos.

Mercado de transferências agitado

Com a chegada de Carille, espera-se que as negociações com reforços ganhem ritmo. O Vasco, que busca melhorar seu desempenho em 2025, mira contratações que possam fortalecer o elenco para competições nacionais e internacionais.

No entanto, em relação a Cuello, a possibilidade de transferência parece distante neste momento. O jogador segue como parte dos planos do Athletico-PR, e seu empresário não descartou outras oportunidades para o atleta, mas reforçou que o Vasco não está entre os clubes interessados até agora.

Próximos passos do Vasco

Os torcedores vascaínos aguardam ansiosos pelos próximos anúncios da diretoria. A expectativa é que o clube apresente mais reforços nas próximas semanas, especialmente para as posições prioritárias indicadas por Carille. Enquanto isso, o nome de Cuello permanece apenas como especulação, sem movimentações concretas por parte do Gigante da Colina.

Fique de olho nas atualizações sobre o mercado de transferências e acompanhe tudo sobre o Vasco!

Vasco anuncia Fábio Carille como novo técnico para 2025

O Vasco da Gama oficializou a contratação de Fábio Carille como treinador para a temporada 2025. Aos 51 anos, o técnico traz no currículo conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2017 e os títulos paulistas de 2017, 2018 e 2019. Além de passagens por Corinthians e Santos, Carille comandou equipes internacionais como Al-Wehda e Al-Ittihad (Arábia Saudita), além do V-Varen Nagasaki (Japão). A data de sua apresentação oficial será anunciada em breve.

#VascoDaGama

Fábio Carille é o novo técnico do Vasco

O Vasco da Gama acertou a contratação de Fábio Carille como treinador para a temporada 2025. O técnico de 51 anos assinou contrato válido por um ano, após negociações rápidas que se intensificaram na tarde desta quinta-feira (19).

Carille, que recentemente comandou o Santos, possui experiência de destaque no futebol brasileiro, incluindo conquistas como a Série B e finais estaduais. A chegada do treinador ao Cruzmaltino ocorre após tentativas frustradas de contratar outros nomes, como Renato Gaúcho e técnicos portugueses.

O anúncio oficial está previsto para breve.

Vasco acerta com o zagueiro Lucas Freitas para reforçar o elenco

O Vasco da Gama fechou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, que estava emprestado ao Juventude pelo Palmeiras. O jogador, de 22 anos, assinará contrato válido por três anos com o clube carioca, chegando em definitivo após as negociações avançarem rapidamente.

Formado na base do Flamengo, Lucas Freitas teve passagens pelo futebol europeu antes de retornar ao Brasil. Ele é visto como uma peça importante para o setor defensivo vascaíno na próxima temporada. A diretoria já finaliza a troca de documentos para oficializar o acordo.

Vasco e Marinakis avançam nas negociações pela SAF com início de due diligence

O Vasco da Gama deu mais um passo nas tratativas com o empresário grego Evangelos Marinakis para a venda da SAF. O processo de due diligence começou após a troca de documentos confidenciais entre as partes. Essa etapa inicial analisa finanças, patrimônio e dívidas do clube.

Representado pelos empresários Giuliano Bertolucci e Giuseppe Dioguardi, Marinakis demonstra interesse pela história e torcida do Vasco. A negociação ainda depende da análise detalhada e da proposta oficial, mas o clube segue avaliando outras opções, como Andrea Radrizzani.

Vasco descarta Renato Gaúcho e mira Gustavo Quinteros como alternativa

Após tentativas frustradas de negociar com Renato Gaúcho, o Vasco já trabalha com outro nome para o comando técnico. O treinador recusou a oferta de R$ 750 mil mensais, solicitando um salário próximo a R$ 1 milhão, o que inviabilizou o acordo.

O plano B da diretoria vascaína é Gustavo Quinteros, técnico argentino que atualmente lidera o Vélez. Reconhecido por sua capacidade tática, Quinteros estava próximo de fechar com o Santos, mas o negócio esfriou.

O presidente Pedrinho busca definir rapidamente a situação, priorizando o planejamento da próxima temporada.

Qual salário de Renato Gaúcho no Grêmio?

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, apresentou sua exigência financeira para seguir no clube em 2024. Atualmente, o treinador recebe um salário de R$ 1,2 milhão por mês, mas solicitou um aumento de 50% para renovar seu contrato, o que elevaria seus ganhos para R$ 1,8 milhão mensais.

O impacto do pedido de Renato

O pedido reflete não apenas a valorização do técnico no mercado, mas também os resultados alcançados pelo Grêmio sob seu comando. Com um histórico de conquistas, incluindo títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores, Renato continua sendo um dos nomes mais respeitados no cenário do futebol brasileiro.

O Grêmio, no entanto, encara a solicitação com cautela. Apesar do reconhecimento pelo trabalho de Renato, a diretoria precisa avaliar o impacto financeiro de um reajuste tão significativo. O clube busca equilibrar suas contas enquanto planeja investimentos para reforçar o elenco para 2024.

Concorrência no mercado

Enquanto o Grêmio analisa a proposta, outros clubes demonstram interesse no técnico. O Vasco, por exemplo, já iniciou conversas para tentar levar Renato Gaúcho para São Januário. A disputa por seu comando técnico pode influenciar na decisão do Grêmio em atender ou não às exigências do treinador.

O que está em jogo?

A permanência de Renato no Grêmio vai além da questão salarial. O técnico é conhecido por seu bom relacionamento com os jogadores e sua capacidade de motivar o elenco. No entanto, o pedido de aumento pode abrir espaço para discussões sobre alternativas no mercado, caso o clube opte por não renovar o contrato.

O desfecho das negociações deve ser decisivo para o planejamento do Grêmio em 2024. Se Renato permanecer, o clube contará com a continuidade de um trabalho consolidado. Caso contrário, terá o desafio de encontrar um substituto à altura para manter o alto nível de desempenho da equipe.

Nos próximos dias, a diretoria gremista deve tomar uma decisão sobre o futuro do técnico, com impacto direto no mercado de transferências e na estrutura do time para a próxima temporada.

Vasco agenda reunião com Renato Gaúcho para discutir comando técnico em 2025

O Vasco da Gama e Renato Gaúcho têm um encontro marcado para esta segunda-feira, 16 de dezembro, para discutir os termos de uma possível parceria visando a temporada de 2025. O clube carioca quer o ex-técnico do Grêmio como o principal nome para liderar o elenco no próximo ano, considerando sua experiência e perfil vencedor.

Negociações avançadas

As conversas entre as partes começaram na quinta-feira e ganharam força nas últimas 24 horas. Renato, que está no Rio de Janeiro desde o término do Campeonato Brasileiro, mostrou interesse no projeto apresentado pelo Vasco. Caso o acordo se concretize, esta será a terceira passagem do técnico pelo clube, após comandar o time entre 2005-2007 e em 2008.

Perfil de Renato agrada à diretoria

Renato é o principal alvo do presidente Pedrinho e sua equipe, que buscam um técnico com experiência no futebol brasileiro e capacidade de liderança no vestiário. Além disso, o perfil “copeiro” do treinador é considerado ideal para as competições que o Vasco disputará em 2025, como a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Internamente, a diretoria entende que a passagem de Ramón Díaz deixou o elenco dividido entre brasileiros e estrangeiros, prejudicando o desempenho coletivo. Com Renato, o clube espera superar esses desafios e construir um ambiente mais coeso e competitivo.

Urge definir o comando técnico

A contratação de um técnico é tratada como prioridade no Vasco, pois influencia diretamente o planejamento da próxima temporada. A escolha do treinador impactará na definição de reforços, preparação do elenco e estratégias para as competições.

Expectativa pelo desfecho

A reunião de segunda-feira pode selar o retorno de Renato Gaúcho ao Vasco após 16 anos. Caso o acordo seja fechado, o clube terá um treinador experiente para conduzir o time em busca de melhores resultados e fortalecer seu protagonismo no futebol brasileiro.

Fique ligado para mais atualizações sobre as negociações entre Renato Gaúcho e Vasco da Gama.