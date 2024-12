Teatro, circo e auto de Natal integram programação da Funjope neste sábado

A programação natalina da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) para este sábado (21) envolve eventos no Parque Solon de Lucena, com dança, circo e teatro, e ainda na Orla, com Auto de Natal e Bandinha do Papai Noel. As ações têm início a partir das 16h, são gratuitas e fazem parte da programação cultural de fim de ano da Prefeitura.

“Esses eventos são parte da nossa programação de cultura para o Natal e o Réveillon, que iniciamos desde o mês de novembro. Estamos com atividades constantes no Busto de Tamandaré, no Parque das Três Ruas, no Parque Solon de Lucena, nos nossos equipamentos no Centro Histórico e tem dado muito certo. O público sempre presente, os artistas locais sendo valorizados e estimulados”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

No Parque Solon de Lucena, às 16h, acontece o espetáculo ‘As Aventuras de Amora, Carambola e Acerola’, com o Studio de Dança Sérgio Nazza. “O público pode esperar uma apresentação animada e envolvente, onde três personagens – Amora, Carambola e Acerola – se juntam para uma aventura dançante. O espetáculo traz histórias divertidas e muita dança, muita diversão, enquanto trabalha o desenvolvimento motor das crianças e fortalece o vínculo social entre elas”, conta Sérgio Nazza, CEO do Studio.

Ele explica que será um espetáculo de dança focado em movimentar as crianças, usando a dança e o teatro como ferramenta para estimular o desenvolvimento cerebral, melhorar a progressão motora, promover a socialização, proporcionando um momento mágico e muito divertido.

“Minha expectativa para esta apresentação é que seja um momento mágico, cheio de alegria e movimento, onde as crianças possam se expressar livremente, superar desafios como timidez e insegurança, e encantar o público com sua energia e talento. Além disso, espero que o clima natalino traga ainda mais encantamento, criando uma experiência inesquecível para todos”.

Sérgio Nazza afirma que se sente muito honrado e animado por integrar a programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa. “É uma oportunidade única de compartilhar a arte com a comunidade, especialmente no clima festivo de Natal, criando um espaço de alegria, reflexão e conexão com as crianças e o público. Estou entusiasmado para contribuir com uma apresentação que, além de educativa, também seja lúdica, encantadora e capaz de transmitir a magia do Natal, promovendo a união e a alegria”.

A Companhia Só Ria de Circo e Teatro também abraça o clima das festas de fim de ano. “Estaremos na Lagoa com diversos personagens natalinos para interagir com as pessoas, tirar fotos, conversar”, inicia o ator Walter Olivério.

Além desses personagens, segundo ele, o grupo também levará o circo, com perna de pau. “Tudo isso misturado com a magia do Natal, que chega de forma muito forte e traz esse encantamento. O ambiente também é muito bom por toda a ornamentação e a dedicação da Prefeitura para essa data”, considera.

Busto de Tamandaré – Dentro da programação de Natal de João Pessoa, tem apresentação em vários pontos da cidade. Neste sábado, no Busto de Tamandaré, o grupo de teatro Engenho Imaginário leva seu espetáculo Auto de Natal, a partir das 18h. Formado por arte-educadores, o grupo realiza espetáculos voltados para o público infanto-juvenil.

A atriz Mira Barbosa conta que o Engenho Imaginário apresenta ‘O Concurso Natalino’, um espetáculo divertido que conta a história de três personagens que disputam entre si quem é mais importante no Natal. “Nessa brincadeira teremos música ao vivo e cenas engraçadas. No final, eles descobrem que o mais importante é celebrar a chegada do menino Jesus”.

Esta será a estreia desse texto. “Estamos muito felizes que vai acontecer na programação de Natal da Funjope, que, em 2024, acolheu grupos da cidade e ampliou os espaços de realização, ampliando também o público, que é o nosso maior objetivo, levar a arte para o maior número de pessoas”, frisou Mira Barbosa. O espetáculo é direcionado para o público infantil, mas toda a família poderá curtir e se divertir.

Em seguida, a partir das 20h, entra em cena a Bandinha do Papai Noel, um grupo musical com personagens natalinos. O ator Geimisson Bronzeado, que integra a Bandinha, conta que a apresentação vai ser bem animada com a bandinha de duendes.

Ele conta que serão tocadas músicas natalinas e o grupo espera agradar todo o público, de crianças a adultos. Além da bandinha, estarão presentes o Papai Noel e a Mamãe Noel para fazer fotos com as famílias. “É ótima essa interação natalina com os moradores e turistas de nossa cidade. A Prefeitura está de parabéns em propiciar estas atrações de fim de ano para todos os cidadãos”, completa.