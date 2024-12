ONDE ASSISTIR Juventus x Valerenga AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Liga dos Campeões, Champions Feminina, HOJE (18/12)

Por MRNews



O Juventus x Valerenga, jogam pela Champions League FEMININA edição 2022/2023 hoje, HOJE (17/12) às 28 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League FEMININA, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Juventus .

Juventus x Valerenga Mulheres: Análise da Partida da Liga dos Campeões Feminina

Data: 18 de dezembro de 2024, às 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Filadélfia

Juventus Mulheres e Valerenga Mulheres buscam encerrar suas campanhas na Liga dos Campeões Feminina com uma vitória quando se enfrentam nesta quarta-feira no Estádio Filadélfia, na Itália. Ambas as equipes já estão eliminadas da disputa por uma vaga nas quartas de final, mas ainda têm muito a lutar, principalmente pelo terceiro lugar do Grupo C.

Juventus: Necessidade de Reabilitação

A Juventus iniciou a fase de grupos de forma promissora, com uma vitória por 1-0 sobre o Valerenga fora de casa, com gol decisivo de Sofia Cantore. Contudo, a equipe não conseguiu manter o bom desempenho, sofrendo derrotas seguidas. A equipe perdeu quatro jogos consecutivos, incluindo uma derrota amarga por 4-0 contra o Bayern de Munique na última rodada. Com a eliminação confirmada após um 1-0 para o Arsenal, a Juventus busca agora sua primeira vitória em casa nesta fase.

Para essa partida, a Juventus tem algumas ausências importantes, incluindo a defensora Estelle Cascarino, que sofreu uma lesão no joelho. No entanto, a atacante Barbara Bonansea poderá retornar ao time titular, após entrar no segundo tempo e marcar na vitória por 3-0 sobre a Fiorentina na liga italiana.

Formação Possível da Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Boattin; Thomas, Caruso, Schatzer, Krumbiegel; Vangsgaard, Cantore, Bonansea

Valerenga: Em Busca de Melhorar na Competição

O Valerenga, por sua vez, fez sua estreia na fase de grupos da UWCL com dificuldades. A equipe norueguesa perdeu para a Juventus no jogo de ida e também sofreu derrotas pesadas contra o Arsenal e Bayern de Munique. No entanto, a principal conquista da equipe foi um empate 1-1 contra o Bayern, com gol de Elise Thorsnes no último minuto. No entanto, o time não conseguiu tirar proveito da oportunidade e caiu novamente na rodada seguinte, perdendo por 3-1 para o Arsenal.

Valerenga ainda possui chances de melhorar sua classificação, caso vença a Juventus. Atualmente, está no último lugar do Grupo C, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos.

Formação Possível do Valerenga: Enblom; Horta, Kovacs, Olsen; Thomsen, Vickius, Tennebo, Lindwall; Godo, Tvedten, Saevik

Previsão: Juventus 3-1 Valerenga

Embora ambas as equipes já estejam eliminadas, o jogo promete ser importante para a Juventus, que joga em casa e quer garantir a vitória para terminar a fase de grupos de forma positiva. A equipe italiana já venceu o Valerenga no primeiro encontro e, com a vantagem do mando de campo, deve garantir os três pontos, mantendo-se na terceira posição do grupo. A previsão é de uma vitória da Juventus por 3-1, com a equipe dominando a partida, apesar da competição apertada.

Conclusão

Ambos os times têm suas dificuldades, mas a Juventus, jogando em casa, é a favorita para vencer a partida e encerrar sua campanha na Liga dos Campeões Feminina de forma digna. Por outro lado, Valerenga buscará mostrar evolução e, com uma vitória, poderá terminar a fase de grupos de maneira mais positiva.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo canal especializado em futebol feminino, com informações de horários locais.