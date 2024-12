AO VIVO Braga x Famalicão assistir EM DIRETO Primeira Liga Portugal 24/25, HOJE (16/12), escalações, palpites

Previsão do Jogo: Braga x Famalicão – Primeira Liga 2024

Na próxima segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, Braga recebe o Famalicão no Estádio Municipal de Braga, às 16h45 (horário de Brasília), para o jogo válido pela 14ª rodada da Primeira Liga. Ambas as equipes chegam a este confronto em situações distintas, mas com objetivos claros de melhorar suas posições na tabela.

Braga: Buscando se recuperar após derrota na Europa

O Braga vem de uma derrota pesada na Europa League, onde foi derrotado por 3 a 0 pela Roma, em um jogo difícil no Estádio Olímpico. Apesar do revés, a equipe de Carlos Carvalhal segue com um bom desempenho na Primeira Liga, ocupando atualmente o 5º lugar com 24 pontos, apenas três atrás do 4º colocado Santa Clara, que garante vaga na fase de qualificação para a Liga Conferência. Em casa, o Braga tem mostrado força, com três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pela liga, e está invicto nos últimos quatro jogos em casa, exceto pela derrota contra o Sporting Lisboa.

Famalicão: Tentando quebrar sequência negativa

Por outro lado, o Famalicão está enfrentando dificuldades nas últimas rodadas. A equipe não vence há quatro jogos em todas as competições e ocupa o 8º lugar na Primeira Liga, com 18 pontos. O último empate foi contra o Porto, onde o Famalicão teve uma grande oportunidade de vencer, mas não converteu um pênalti crucial. Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos da liga, o time de Hugo Oliveira tentará dar a volta por cima em Braga, mas terá que superar um histórico negativo contra os anfitriões: não vence o Braga há nove jogos, com cinco derrotas e quatro empates desde julho de 2016.

Escalações e Expectativas

Braga:

A equipe deverá contar com Matheus Lima no gol, apesar da expulsão na última partida. A defesa será composta por Joao Ferreira, Sikou Niakate e Bright Arrey-Mbi. No ataque, Amine El Ouazzani, Ricardo Horta e Bruma devem ser os principais destaques, com Horta sendo um dos jogadores mais decisivos do time.

Famalicão:

O time visitante deverá alinhar com Zlobin no gol, com Calegari, Riccieli, Mihaj e Soares formando a linha defensiva. No ataque, Oscar Aranda, que vem de boa fase com três gols nos últimos cinco jogos, será o principal responsável pela tentativa de balançar as redes.

Prognóstico

Com a motivação de se recuperar após a derrota na Europa e a força do fator casa, acreditamos que o Braga tem boas chances de sair vitorioso neste confronto. O Famalicão, por sua vez, terá que superar suas dificuldades recentes e tentar quebrar um longo jejum de vitórias contra os arcebispos. Nossa previsão é de uma vitória do Braga por 2 a 0.

Resultado final previsto: Braga 2-0 Famalicão

Este jogo promete ser uma grande oportunidade para o Braga continuar sua caminhada em busca da qualificação para as competições europeias, enquanto o Famalicão tentará sair da crise e melhorar sua posição na tabela.