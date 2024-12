Pinheiros x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (12/12)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pinheiros x Unifacisa hoje, HOJE (12/12) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Pinheiros time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Pinheiros Busca Manter Boa Fase em Casa Contra Unifacisa pelo NBB

Nesta quinta-feira (12), às 20h, o Esporte Clube Pinheiros retorna ao Poliesportivo Henrique Villaboim para enfrentar o Unifacisa/Campina Grande-PB, em mais um duelo válido pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Com duas vitórias fora de casa (contra Corinthians e Mogi), o time comandado pelo técnico Vitor Galvani busca se aproveitar do fator casa para conquistar mais um triunfo e melhorar sua posição na tabela.

Fase Positiva Após Período de Treinamento

Após 10 dias de folga na tabela, o Pinheiros focou em aprimorar seus detalhes técnicos e ajustou tanto o sistema defensivo quanto ofensivo. O time vem demonstrando boa química dentro de quadra, e o técnico Vitor Galvani destaca a “fome de resultados” dos jogadores, ressaltando a importância de não cair na zona de conforto, mesmo com os bons resultados recentes.

Importância da Torcida em Casa

Para Galvani, jogar no Henrique Villaboim, onde o time treina diariamente, é um ponto positivo. “É sempre mais difícil jogar fora, mas com a nossa torcida e em nosso ginásio, precisamos transformar isso em um diferencial”, afirmou o treinador. O time, com uma campanha de 58.3% de aproveitamento (sete vitórias e cinco derrotas), busca não apenas garantir um lugar nos playoffs, mas também se classificar para a Copa Super 8, que reunirá os oito primeiros colocados ao fim do primeiro turno.

Destaques do Elenco

O Pinheiros conta com atletas em ótima fase, como o ala Reynan Santos, que é o segundo cestinha da equipe com 18.3 pontos por jogo. O pivô Bernardo da Silva, com 7.3 rebotes por partida, também tem se destacado. Raul Neto, que atualmente defende o Barcelona na Euroliga, está entre os primeiros do time em pontos (16.8 por jogo) e assistências (5.0), enquanto o pivô Agapy é um dos líderes em enterradas, com 1.1 por jogo.

Jogo de Quinta e Próximos Compromissos

Data : 12/12 (quinta-feira)

: 12/12 (quinta-feira) Hora : 20h

: 20h Local : Poliesportivo Henrique Villaboim

: Poliesportivo Henrique Villaboim Transmissão : BasquetPass e Rede Ita (YouTube)

: BasquetPass e Rede Ita (YouTube) Entrada: Gratuita, com sugestão de doação de um quilo de alimento não perecível

O Pinheiros também tem outros compromissos importantes neste mês, com destaque para os jogos contra Fortaleza (14/12), São José (17/12), Caxias do Sul (21/12), e União Corinthians (23/12). O time almeja seguir sua boa sequência e consolidar sua posição no topo da tabela.

Apoio à Base e Campanha Joga Junto

O Esporte Clube Pinheiros também está com a campanha Joga Junto, que permite aos torcedores doar até 7% do Imposto de Renda para apoiar atletas da base e de alto rendimento do clube. A doação pode ser feita de forma rápida e segura pela plataforma online.

Sub-18 em Busca do Título Estadual

Além da equipe principal, a categoria Sub-18 do Pinheiros está a um passo de conquistar o título do Campeonato Estadual Sub-18, após vencer o São Paulo FC na primeira partida da final. O time jogará o próximo confronto nesta sexta-feira (13), às 20h, em busca do título da temporada.

O Esporte Clube Pinheiros segue trabalhando forte para manter a boa fase e conquistar importantes vitórias nas competições em que participa. Com a força de sua torcida e o empenho do elenco, o time está pronto para mais um grande desafio no NBB.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.